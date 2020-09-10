Инспекция позиций возле поселка Шумы сегодня не состоится, – СМИ

Инспекция украинских позиций возле поселка Шумы на Донбассе сегодня, 10 сентября, не состоится. Она была запланирована на 14:00.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для "ДНР/ЛНР", которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так", – уточнил источник.

По его словам, есть данные о том, что вражеская сторона сама нарушает условия перемирия и строит новые укрепления.

В итоге появилось предложение для начала проверить позиции боевиков вместе с ОБСЕ. Однако оккупанты отказались от такой идеи.

Источник "Обозревателя" добавил, что данная инспекция не переносится, а временно отменяется. Сейчас в ОПУ ищут "грамотных юридических решений", чтобы закончить войну и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.