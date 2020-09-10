Боевики хотели взять свои "флаги" на инспекцию позиций, – замглавы штаба ООС

Боевики "ДНР" намеревались проводить инспектирование позиций украинских военных вблизи поселка Шумы под своими "флагами", которые они хотели взять с собой, об этом сообщил заместитель командующего Объединенными силами генерал Богдан Бондарь, передает Украина 24.

"Когда украинская сторона согласилась на определенные действия, с нашей стороны также были некоторые замечания, которые должна была выполнить российская сторона. Они не выполнены, поэтому, соответственно, никакая верификация не состоялась", – сказал генерал.

Бондарь рассказал, что россияне и их сателлиты требовали посещения новых, согласованных точек, фото и видеофиксацию, а также подписание совместного протокола об инспекции. Также боевики планировали взять с собой свои знамена, как считают военные, для устройства провокации.

"Они, например заявляли – мы хотим проверить точку с координатами такую. Через день-два – присылают другую. Затем третью. Вчера в 23:56 они намеренно прислали еще какие-то свои видения-хотелки", – рассказал Бондарь.

Штаб ООС заявил, что согласиться на такие условия не могли, и поэтому они предупредили, что инспекция невозможна.

По словам Бондаря, когда наблюдатели миссии ОБСЕ находились на позициях, противник поднял в воздух разведывательные дроны, а это – грубое нарушение перемирия.

Кроме того, во время инспекции боевики совершили прицельный обстрел позиций из стрелкового оружия. В штабе и на передовой считают, что идея с инспекцией была информационной провокацией.

Напомним, 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября, но перенес обещанное уничтожение сооружений на 9 сентября, но потом снова перенес.

9 сентября прошло внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Участники договорились о совместной инспекции около поселка Шумы.