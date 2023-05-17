Дело судьи Князева. Чем закончится скандал со взяткой для него и для Верховного Суда

Глава самого образцового и реформированного Верховного Суда Украины Всеволод Князев и еще ряд судей попали в коррупционный скандал со взяткой почти в 3 млн долларов США. По версии следствия, они должны были вынести необходимое решение в пользу одного из украинских олигархов. Фокус разбирался, какие последствия этот скандал будет иметь для Украины и какова дальнейшая судьба этого суда.

"Это черный день в истории Верховного Суда", — так отреагировал на масштабный коррупционный скандал во время внеочередного заседания Пленума высшей судебной инстанции в Украине председательствующий Дмитрий Луспеник.

Накануне вечером стало известно, что представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о задержании судей Верховного Суда при получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Одним из задержанных оказался председатель суда Всеволод Князев. Еще у 18 судей, в частности, Большой палаты, проводились обыски.

Как стало известно, Князев мог получить деньги от людей, действовавших в интересах олигарха Константина Жеваго за вынесение судебного решения о признании законности приобретения компанией Ferrexpo AG. Самого Жеваго задерживали 27 декабря 2022 на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований. Киев затребовал его экстрадицию, но Франция отказала.

Константин Жеваго свою причастность ко взятке в 3 миллиона долларов председателю или судьям Верховного Суда отрицает

Отметим, что сам Жеваго свою причастность ко взятке в 3 миллиона долларов председателю или судьям Верховного Суда отрицает. В заявлении, которое распространила его пресс-служба, говорится, что эта информация "полностью ложная". Он также заявил о "безосновательной связи и явной подтасовке" относительно решения суда об акциях Полтавского горнообогатительного комбината Ferrexpo.

Подробности дела о взятке — два транша для 18 судей

В ходе брифинга руководители антикоррупционных органов сообщили, что расследование по делу продолжается с начала 2023 года. В это время им стало известно о создании преступной группировки, так называемого бэк-офиса, с привлечением судей и руководства Верховного Суда. Для прикрытия своей деятельности участники использовали адвокатское объединение — именно через него проходила неправомерная выгода за принятие решения, которая состояла из двух "траншей".

"Был зафиксирован ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит" (Константина Жеваго, – ред.) с одним из владельцев этого адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия неправомерной деятельности", — рассказал глава НАБУ Семен Кривонос.

Название агентства Кривонос не назвал, но из открытых источников известно, что в Верховном Суде компанию Ferrexpo AG представляла юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры". Ее представители уже заявили, что не причастны к реализации коррупционной схемы.

По данным следствия, адвокатская компания договорилась с руководством Верховного Суда о передаче неправомерной выгоды за принятие нужного заказчику решения по делу.

"19 апреля Верховным Судом было принято решение, в начале мая адвокат получил от руководства Верховного Суда поручение о распределении средств", — уточнил глава НАБУ.

В этот день Большая палата Верховного Суда как раз отменила постановление Пивничного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горнообогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo и передаче их бывшим акционерам.

Далее Верховный Суд перенес заседание по этому делу. Следствие утверждает — чтобы у представителей заказчика было время аккумулировать средства и передать их от бизнесмена адвокатам.

Взятка в размере 2,7 миллиона долларов якобы предназначалась судьям Верховного Суда за необходимое решение Фото: НАБУ

В свою очередь, в юридической фирме "Ильяшев и Партнеры" утверждают, что никак не причастны к событиям, о которых говорится в сообщении правоохранительных органов.

"Все адвокаты работают в обычном режиме. Никаких вопросов от Национального антикоррупционного бюро Украины по этому вопросу к нам пока не поступало", — говорится в сообщении компании на Facebook.

Семен Кривонос утверждает, что первая часть взятки была передана руководству Верховного Суда 3 мая, а 15 мая состоялась передача второй. Тогда глава Верховного Суда Всеволод Князев и был задержан.

Кроме того, следствие настаивает: группа судей влияла не только на одно решение, но и на ряд других дел, а также пыталась вмешаться в процесс назначения членов Высшей квалификационной комиссии судей. Однако во время брифинга дополнительных доказательств, в частности, аудиозаписей, помимо фото с деньгами на диване, не предоставили.

На время подготовки этой публикации речь шла о задержании только двух человек, среди которых глава ВС Всеволод Князев. Им объявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Как увольняли председателя Верховного суда судью Князева

Накануне, утром 16 мая, источники в Верховном Суде говорили, что все шокированы ситуацией, и как только стало известно о задержании, объявили о созыве внеочередного заседания Пленума ВС — то есть, заседания коллегиального органа, во время которого можно было бы либо отстранить Князева, либо выразить ему недоверие и освободить от должности председателя.

"Произошла чрезвычайная, экстраординарная ситуация, требующая реакции", — так говорит во время собрания упомянутый выше Луспеник. Он, как судья с наибольшим опытом, берет на себя ответственность временно исполнять обязанности председателя. Зачитывает заявление инициативной группы: выражает возмущение, говорят о необходимости проведения объективного расследования для возобновления справедливости, неотвратимости наказания. В нем судьи обещают добровольно сотрудничать со следствием, потому что ситуация влияет на авторитет правосудия.

Во время конкурса фамилия Князева не звучала в коррупционных или имущественных скандалах Фото: Скриншот

142 судьи, то есть, все присутствующие, поддерживают заявление об осуждении действий председателя Верховного Суда (правда, позже Луспеник отзывает свой голос) и заявляют о необходимости немедленного увольнения Князева, хотя это будет и сложная процедура.

Действительно, увольнение председателя Верховного Суда, независимо от фамилии, — вопрос многослойный. Кроме того, что является судьей, он еще и занимает административную должность председателя Суда, что также обуславливает его членство в Высшем совете правосудия (органе, отвечающем за назначение, увольнение и наказание судей). И каждый статус предполагает разную процедуру отстранения. К примеру, уволить с административной должности голову может Пленум, выразив ему недоверие. Если это произойдет, то вместе с ней руководитель теряет и кресло члена Высшего совета правосудия. Тогда следующим членом ВСП будет только следующий избранный председатель Верховного Суда. Но самое интересное, что, несмотря на потери этих двух должностей, Князев будет оставаться судьей. В фонде DEJURE, годами следящем за реализацией судебной реформы, объясняют: "В случае, если ему сообщают о подозрении, Князева могут временно отстранить от осуществления правосудия. Тогда Генеральный прокурор или его заместитель смогут подать ходатайство о временном отстранении, а Высший совет правосудия будет обязан его безотлагательно рассмотреть. То есть, лишить Князева статуса судьи можно будет по таким же основаниям, как и других судей, которые определены в Конституции Украины".

Репутационные утраты. Дело судьи Князева и тест на добродетель системы

"Что сейчас важно понимать, так это то, что речь идет о наиболее реформированном, как считалось, суде в Украине. Хотя и до формирования к его составу были вопросы, все долгое время упоминали о проведении прозрачного и открытого конкурса", — отмечает политолог Алексей Кошель. Поэтому сейчас урок для тех политиков и власти в целом, которые думают, что можно принимать компромиссные решения.

Действительно, создание нового Верховного суда считается одним из успехов судебной реформы 2016-2017 годов. Тогда был проведен открытый конкурс с привлечением международных партнеров и общественности. Последние в составе Общественного совета добродетели (ОСД) проверяли каждого кандидата — судей, адвокатов, ученых и готовили соответствующие выводы — отвечает ли претендент критериям добродетели. Несмотря на большое количество негативных выводов, некоторые кандидаты отсеивались, а некоторые становились судьями новой инстанции. Например, вне суда тогда оказался председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, а преодолел отбор судья Хозяйственного суда Богдан Львов. Оба ныне — фигуранты уголовных производств.

"Вопрос, как такое могло произойти в Верховном Суде, меня искренне удивляет, — говорит Фокусу председатель правления Фонда DEJURE и экссудия Михаил Жернаков. — Потому что все работавшие в Общественном совете добродетели с самого начала и до сегодняшнего дня говорили о том, что этот суд не реформирован. Есть небольшая часть его состава, которая пришла не из судебной системы, и пытается что-то изменить, но большинство решили продолжать коррупционные практики".

Первым председателем Верховного Суда стала Валентина Данишевская. 22 октября 2021 года новым председателем был избран Всеволод Князев, 1 декабря он приступил к исполнению обязанностей. При назначении он сказал: "Наверное, таких трудных времен, как сейчас, судебная система еще не знала. И полагаю, что дальше будет не легче. Я очень колебался перед тем, как отправиться на эту должность, потому что это огромное бремя, огромная ответственность", — сказал Князев, намекая на новый этап реформ судебной системы.

До избрания 43-летний Князев работал судьей Николаевского окружного административного суда и возглавлял его. Его фамилия не звучала в коррупционных или имущественных скандалах. Правда, во время конкурса на должность судьи Верховного Суда он получил несколько замечаний от Общественного совета добродетели по поводу непрозрачности получения имущества.

"Действительно, Князев в свое время не получил негативного вывода. У нас была оговорка относительно его тестя и приобретенного им имущества. Мы предоставили эту информацию ВККС, согласно закону. Но эта информация не свидетельствовала прямо о неблагополучии кандидата. Князев тогда и уже после избрания председателем ВС выглядел человеком прогрессивным и некоррумпированным, демонстрировал, что не хочет быть частью системы старого образца. Если подозрения следствия подтвердятся, будет очень жаль, что один человек мог такое совмещать", — продолжает Михаил Жернаков.

Временно обязанности главы Верховного Суда Украины будет исполнять судья Дмитрий Луспеник Фото: facebook.com/supremecourt.ua

При этом он предупреждает, что подозрение еще не приговор, поэтому выводы делать рано. "Но, очевидно, что Князев не может состоять в своей должности", — добавляет Жернаков. А также отмечает, что сейчас существует много желающих занять кресло председателя Верховного Суда.

"Существует опасение, что на эту должность может зайти кто-то еще менее реформированный, — продолжает эксперт DEJURE. — Я не говорю, что нужно оставлять в должности человека, подозреваемого в коррупционном преступлении, но несомненно часть состава Верховного Суда очень рада, что у Князева нет сильной позиции. Эти люди могут воспользоваться, чтобы захватить там власть, в частности, и для собственного обогащения".

Он напоминает, что во время проведения конкурса члены ОСД определили, что около 80% состава Верховного Суда — старые кадры, к которым были и остаются вопросы приобретения имущества, денежных ресурсов, родственных отношений.

"Все еще остается много судей, которые выступают за сохранение статус-кво, то есть, судейская мафия, — уточняет эксперт. — Это урок тем, кто пытается пропускать непроверенных людей на подобные должности. Мы сейчас можем сказать, что по судьям, которые могли быть привлечены в коррупционную схему, есть люди, которые имели негативные выводы ОСД".

Судьбу Всеволода Князева должен решать Антикоррупционный суд. Конечно, после разрешения на его задержание. Что касается результатов Пленума Верховного Суда, то 137 из 142 присутствующих судей Верховного Суда выразили недоверие Всеволоду Князеву, из-за чего он лишается должности. Временно обязанности председателя будет исполнять судья Дмитрий Луспеник.