Тень оккупации. Захватит ли Путин Беларусь в случае устранения Лукашенко

Новости о том, что состояние здоровья президента Беларуси Александра Лукашенко стремительно ухудшилось, вызвали волну конспирологических теорий и разговоров о перспективах изменений в стране. Фокус узнавал, что ждет Беларусь в случае ухода Лукашенко от власти.

При Александре Лукашенко Беларусь стала полностью подконтрольной России. Но в Кремле думают о большем: смене власти в Минске. Во время парада на Красной площади 9 мая многие заметили, что так называемый белорусский президент Александр Лукашенко довольно плохо выглядит — на лице видны отеки, рука забинтована, он едва передвигался. К тому же, он впервые не выступил с речью на торжествах в Минске — его заменил министр обороны. Тогда же заговорили о возможной серьезной болезни Лукашенко и вероятности быстрой замены более удобного для президента России Владимира Путина кандидата. Но, в конце концов, через несколько дней тот появился на публике в военной форме — местные журналисты объяснили: работает в центральном командном пункте военно-воздушных сил. Но вид Лукашенко не улучшился.

История сосуществования Лукашенко и Путина

Все помнят, как с 2014 года, когда Россия совершила акт агрессии по Украине, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей, Беларусь стремилась быть миротворцем, приглашая к "мирным переговорам" в Минске трехстороннюю контактную группу. В тот момент Лукашенко пытался наладить отношения с Западом, до того наложившим санкции на страну. Тогда впервые за несколько лет последний диктатор Европы, как его назвала государственный секретарь США Кондолиза Райс в 2006 году, начал сотрудничать с Западом. На Беларусь стали смотреть как на условное нейтральное государство. И Лукашенко этот имидж нравился, он пытался поддерживать его: не признавал аннексию Крыма до 2021 года и все время повторял, что Россия и Украина — братские народы, конфликт между которыми нужно решать дипломатическим путем.

В тот момент внутренняя ситуация в Беларуси начала меняться. Лукашенко освобождал политзаключенных, разрешил функционировать общественным организациям и некоторым медиа.

Лукашенко силой подавил протесты против фальсификации выборов президента в 2020 году Фото: УНИАН

Но уже 2020 изменил все. В преддверии проведения президентских выборов белорусы начали верить, что могут изменить страну к лучшему и сменить власть через выборы. Это очень испугало Лукашенко. Он объявил о своей победе, хотя оппозиция говорила о подтасовках, и возобновил практику задержаний вышедших на улицы на протесты несогласных граждан.

В то время как ЕС вводил новые санкции, "руку помощи" Лукашенко протянул Владимир Путин. Тот отправил свою армию к границе с Беларусью и намекнул: если революция победит, то Россия вторгнется. А еще стал поддерживать страну финансово.

Поэтому на 2022 год, когда Россия готовила вторжение в Украину, Лукашенко был полностью подконтролен России, и не мог отказать ей. 24 февраля 2022 г. Беларусь стала активной участницей агрессии на стороне России.

Единственная угроза Лукашенко — потеря власти

Эксперты отмечают, что Лукашенко действует по одному принципу: не потерять власть, хотя и пытается оценивать все риски, на которые приходится идти, чтобы ее сохранить.

Сейчас он понимает: если Россия проиграет, его режим тоже упадет. Но при этом отдает себе отчет, что двигается по тонкому лезвию, ведь, полностью поддерживая Россию, рискует оказаться не только под моральной, но и физической оккупацией. Однако не имея других внешних союзников, идет почти на все условия Кремля, передвигаясь между капельками — интересами России и собственными.

Говорим "почти", поскольку часто приходится слышать, что Лукашенко, будто, имея собственное мнение, не соглашается, например, объявлять мобилизацию или отправлять своих солдат на войну в Украину (последний довольно спорный вопрос, поскольку граждане Беларуси в военной форме были замечены на севере Украины во время оккупации районов в феврале-марте 2022 года ).

Хотя на самом деле, как отмечают некоторые эксперты, Путин и не хотел бы привлекать армию Беларуси в войну с Украиной. По крайней мере, если и делал это, то недостаточно упорно.

Несмотря на свои заявления о вероятном вторжении Украины в Беларусь, он никогда к ней не готовился. Об этом говорит Фокусу эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич: "В случае попытки вторжения Украины в Беларусь, как говорил Лукашенко, попытки масштабного задействования белорусской армии в войне против Украины должна была быть проведена мобилизация. Но ее не проводили. ".

"Он не отдавал приказ белорусской армии не только потому, что он не хотел атаковать Украину, но еще и потому, что боится за себя, за то, чтобы белорусская армия не повернулась против него. Но это очень раздражает Кремль", — говорит и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Несмотря на это, Беларусь и Лукашенко имеют условный полный пакет защиты от РФ. К примеру, Путин позволяет Беларуси не платить долги перед Россией, предоставляет новые кредиты. Взаимно Россия имеет доступ к белорусской инфраструктуре, аэродромам, откуда взлетают российские самолеты для запуска ракет по Украине, военных баз, где учатся российские мобилизованные, и даже больниц, в которых лечились раненые военные РФ.

Лукашенко боится, чтобы белорусская армия не развернулась против него Фото: Максим Блинов / РИА

В этих обстоятельствах использование армии Беларуси для Кремля — не такой принципиальный вопрос. Потому что, во-первых, той армии не так много — Беларусь имеет 15-16 тысяч действующих солдат и офицеров. Во-вторых, у этих людей нет опыта участия в конфликтах — они не были вовлечены в различные даже миротворческие операции. То есть, эти люди не могут реально изменить ход войны.

Другое дело – провести мобилизацию. Тогда, по оценкам экспертов, можно было набрать до 1,5 миллиона человек. Но вспоминая о самом большом страхе Лукашенко — потере власти, а мобилизация, скорее всего, приведет к этому — он понимает, что не сможет удержать страны, вряд ли согласится.

Поэтому Лукашенко и выгодные разговоры о том, что Путин на него давит, существует риск оккупации Беларуси, чтобы демонстрировать свое сопротивление. Эта игра выгодна и Путину, потому что позволяет создать в дальнейшем эффект непредсказуемости — на самом деле в Кремле еще думают, как можно задействовать мобилизационные резервы Беларуси.

Путин всегда потребует большего

Экс-работник СБУ Иван Ступак в комментарии Фокусу отмечает, что сейчас Лукашенко полностью устраивает Путина, ведь он в достаточной степени подконтролен.

"Все что нужно и удобно Кремлю, он выполняет. У него есть антиукраинская риторика, типа того, что Зеленский — наркоман и Украина готовила собственное наступление. Он, будто сосед, который тебе задолжал денег, подыгрывает тебе, но из-под палки и может ускользнуть в любой момент, — говорит он. — Но, конечно, хотелось бы больше. Как говорится, лучше — это враг хорошему. Поэтому, возможно, в Кремле могут что-то себе нафантазировать. Что-то типа "сейчас этого убираем и ставим на его место премьер министра".

Ступак предполагает: Лукашенко найдут замену, а КГБ, которое также держит систему в Беларуси, можно будет заменить на ФСБ. "Логика в том, что в Беларуси есть два стержня, которые держат систему — Лукашенко и КГБ, которое осталось еще с советских времен. Но самостоятельно ни один из них Беларусь в нынешнем виде не удержит, при устранении одного страна зайдет в серьезную зону турбулентности", — добавляет эксперт.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", сейчас Кремль имеет два основных требования к Лукашенко.

Первая — отдать приказ белорусской армии готовиться к наступлению на территорию Украины или притворяться этим, с целью сорвать украинское контрнаступление.

Вторая — чтобы Беларусь становилась площадкой для эскалации против Польши стран Балтии.

"Не зря сейчас с территории Беларуси на Польшу летят различные разведывательные дроны и шары, нарушающие воздушное пространство, — объясняет он. — Есть также вероятность того, что Лукашенко мог вести переговоры с Западом о гарантиях своей безопасности, если он будет готов предать Путина. Не исключено, что Кремль помогает заболеванию Лукашенко развиваться, мог его отравить. Думаю сейчас Россия хотела бы иметь какого-то своего военного ставленника, возможно военного, кто бы без сомнения выполнял ее приказы".

Белорусская операция захвата власти и влияния

"Россия может чувствовать себя более свободно в Беларуси только после устранения Лукашенко. Россия в перспективе может лишить любых остатков суверенности Беларусь", — заявляет Коваленко.

"Никто не знает, что может быть в больном воображении Путина. Когда-то он думал, что Украина падет под натиском 160-тысячной российской армии. Возможно, сейчас он нафантазировал себе похожую историю, мол, 10 тысяч спецназовцев могут захватить Беларусь. Но не будем забывать, как было в случае с Украиной — в Кремле часто принимают решения на основании ложной информации, что приводит к ошибкам. Беларусь для Путина может также стать такой ошибкой", — говорит Ступак.

На параде в Москве Лукашенко выглядел очень болезненно

Конечно, в случае возможной смерти Лукашенко Москва захочет взять власть в свои руки как можно быстрее. Несмотря на выход Лукашенко в люди, все помнят внезапную смерть министра иностранных дел Владимира Макея.

"Возможно, пожелают, чтобы президентом избрали премьер-министра, захотят провести что-то похожее на выборы, чтобы у одного человека сосредоточить все рычаги влияния", — добавляет эксперт.

Кто может быть такой человек, существует несколько вариантов.

Согласно законодательству страны, если глава государства умер по естественным причинам, то до новых выборов его обязанности будет выполнять спикер верхней палаты парламента. Пока это Наталья Кочанова, близкий человек Лукашенко. Если президент умирает насильственной смертью, о чем, вероятно, не будет известно, в стране немедленно объявляется чрезвычайное или военное положение со всеми последующими ограничениями по передвижению и действиям. Такая норма в конституции появилась не так давно. Тогда власти к избранию нового президента переходят в Совбез. Сейчас государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович. Они должны удержать власть и передать преемнику. Им может оказаться старший сын Лукашенко Виктор, являющийся влиятельной фигурой, хотя и недостаточно публичной.

Спикер Верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова близкий человек для Лукашенко В случае насильственной смерти Лукашенко власть переходит к секретарю Совбеза Александру Вольфовичу Фото: Белта

"Виктор Лукашенко — теневой, мы не знаем, какие он имеет отношения с россиянами. Александр Вольфович — достаточно публичный, его уже давно обвиняют в тесных отношениях с РФ. Он может выйти на тезисах, что Беларуси нужен военный, ведь украинцы и поляки давят", — добавляет Иван Ступак.

Он считает, что России важен любой вариант, при котором Беларусь останется под влиянием России — для внутреннего потребителя Кремль должен показывать победы: с Украиной не получается, Беларусь может быть таким "успешным финалом". "Чем больше беспокойства в Беларуси, тем лучше для нас: России придется распылять внимание и усилия", — добавляет бывший сотрудник СБУ.

"Между Беларусью и Россией давно подписаны так называемые союзные программы. Есть политика России об увеличении своего влияния в Беларуси, есть политика России на участие в белорусской политике, чтобы создать Лукашенко альтернативу", — объясняет особенности влияния Игорь Тышкевич.

В то же время он говорит, что в случае смерти Лукашенко в Беларуси будет что-то вроде конкуренции, или войны среди тех, кто станет преемником Лукашенко: "Но исходя из того, что ни один из потенциальных кандидатов не имеет поддержки всех групп в окружении Лукашенко, то скорее всего в начале будет коллективное управление. Это примерно то же, как было в первый месяц коллективного разума после Сталина, когда Хрущев не начал закручивать гайки и формировать свою системы. Если предполагать, что в Беларуси есть по крайней мере пять групп влияния, то Россия имеет влияние только на две. И будет пытаться увеличить это влияние".

"Сразу после смерти Лукашенко россияне к аннексии не прибегнут, — убеждает Коваленко, — Им будет выгодна полностью зависимая от Кремля Беларусь. Будет бутафория того, что они принимают суверенные решения. Кроме территории для вторжения в Украину для России, Беларусь важна с точки зрения конфронтации с Польшей и НАТО. И делать они это будут таким образом, чтобы ответственной назначать Беларусь. Будет сделано все, чтобы к власти пришел человек, который стопроцентно будет зависим от воли Кремля и выполнял все их указания. Аннексия и поглощение возможно в перспективе. Беларусь де-юре может быть суверенной, а де-факто нет".

Украине не будет выгоден ни коллективный разум, ни победа любой белорусской фракции, потому что на определенном этапе они будут делать попытки улучшить отношения с Россией.

Поэтому остается надеяться, что сами белорусы, находящиеся под давлением власти последние два года, все-таки не допустят такого изменения власти и сделают шаг к демократическим выборам. Многое зависит от сознания или обморока белорусской оппозиции. Если оппозиция воспользуется ситуацией, возьмет власть в руки, то это значительно усилит позицию Украины.