Страх ареста и полной потери власти. В чем причина отказа Путина ехать в ЮАР

Президент России Владимир Путин отказался лететь в Южную Африку на саммит стран БРИКС. Накануне Кремль угрожал объявлением войны в случае ареста президента РФ, но решил перестраховаться и отправить министра иностранных дел Сергея Лаврова. Фокус разбирался, о чем свидетельствует отказ Путина: это еще одно доказательство пребывания в мировой изоляции или демонстрация осторожности лидеров Глобального юга в прямых контактах с Путиным.

Долгое время в медиа и дипломатических кругах обсуждалась возможность августовского визита президента России Владимира Путина в Южную Африку на 15-й юбилейный саммит БРИКС (BRICS) — группы крупнейших по площади и населению развивающихся стран (к ним относятся Бразилия, Китай, Индия, Россия и Южная Африка). Это должен быть один из редких зарубежных визитов после выдвижения Путину обвинений как международному преступнику.

Однако 19 июля стало известно, что Путин в Йоханнесбург все-таки не поедет. Как говорится в официальном сообщении, вопрос решен "по взаимному согласию". Вместо российского президента страну будет представлять министр иностранных дел Лавров, Путин присоединится к саммиту в режиме видеоконференцсвязи.

Это решение Москвы выглядит хотя и прогнозируемым, но неоднозначным и может иметь влияние на внутреннюю ситуацию в РФ.

Близкие отношения: как в ЮАР хотели избежать ареста Путина

Если бы Владимир Путин попытался пересечь границу Южно-Африканской Республики, его должны были бы арестовать. Такие обязательства на страну накладывает факт подписания и ратификации Римского статута, документа, на основе которого действует Международный уголовный суд, который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского президента по подозрению в организации депортации украинских детей в Россию. Представители оппозиции ЮАР, партии "Демократический альянс", ожидая визита Путина, подготовили судебный иск о необходимости его ареста, в то время как официальные власти пытались всячески уклониться от задержания.

Как бы Южная Африка ни хотела выглядеть голубем мира, но ее приверженность к России становится все более явной Фото: ТАСС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, который недавно здоровался с Путиным в Москве, действительно хотел бы видеть российского коллегу у себя в стране, но при этом обойти неудобную ситуацию. Именно поэтому некоторое время различные представители неофициально просили российского диктатора не ехать на саммит, но Москва резко выступила против такого предложения. Тогда мероприятие попытались перенести в Китай, но Индия и Бразилия не согласились. После этого руководство ЮАР, очевидно, под давлением России, запросило у Международного уголовного суда (МУС) разрешения не арестовывать Путина, мол, должно быть исключение.

"У ЮАР есть очевидные проблемы с выполнением просьбы об аресте и выдаче президента Путина. Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны", — говорилось в письменном заявлении Рамафосы, которое цитирует Bloomberg. Издание, ссылаясь на его слова, отмечает, что ЮАР не может вести войну с Россией и не желает этого делать, а риск вступления в конфликт "несовместим с конституцией" страны. Президент ЮАР напомнил, что по закону руководство обязано защищать "национальный суверенитет" и обеспечивать "мир и безопасность в стране". Рамафоса подчеркнул, что арест Путина подорвал бы возглавляемую ЮАР миссию по завершению войны в Украине и "исключил бы любое мирное решение".

Эти слова — заявление, зачитанное в Высшем суде города Гаутенг в связи с упомянутым иском оппозиции. Рамафоса хотел, чтобы его показания оставались конфиденциальными, однако суд принял решение об обнародовании.

На самом деле накануне проведения БРИКС для мирового сообщества стало очевидно: как бы Южная Африка ни хотела выглядеть голубем мира, но ее приверженность к России становится все более явной. Об этом, в частности, пишет ВВС. Более того, подозревают, что ЮАР поддерживает Кремль в его вторжении в Украину и, возможно, даже отправляла оружие для ВС РФ, а также верит, что Россия может победить коллективный Запад, установив новый мировой порядок, в котором ЮАР должна иметь определенное место. Но сейчас в правительстве ЮАР также понимают, что без экономической и политической поддержки США, Великобритании и ЕС стране не обойтись.

Руководство ЮАР, очевидно, под давлением России запросило у Международного уголовного суда разрешения не арестовывать Путина Фото: ICC/Facebook

"Мы видим, что руководители ЮАР хотели как-то выкрутиться: предлагали заменить Путина Лавровым, предлагали хозяину Кремля присоединиться онлайн. Переговоры продолжались месяц, — говорит Фокусу эксперт аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований", сотрудник Центра исследования Африки Юрий Олейник. — Возможно, в ЮАР надеялись, что Россия поддержит какие-то миротворческие инициативы, с которыми прилетали африканские делегации в Киев и Москву и урегулируется тема зернового соглашения, что значительно смягчит ситуацию. Но Россия безусловно настаивала, угрожала, а потом вообще заявила: если произойдет задержание Путина, то это чуть ли не будет равнозначно началу войны".

То есть, Россия требовала прямых гарантий, что арест не состоится, а как этого достичь — проблема ЮАР.

"РФ фактически переложила свои проблемы на ЮАР, — добавляет Олейник. — Сам факт, что Россия даже по отношению к своему партнеру, нейтральной к себе стране, допускает угрозы и ссорится с последними союзниками, говорит о многом. Очевидно терпение лопнуло, в ЮАР увидели, что никаких результатов переговоры не приносит, поэтому были вынуждены вынести это в публичную плоскость. В конце концов Путин был вынужден стать онлайн-участником. Конечно, до саммита еще месяц, и все может измениться".

Эксперты отмечают, что после этой ситуации ЮАР в глазах мира выглядит как демократическая страна, хотя и имеет много коррупционных вопросов и политических проблем, с претензиями на лидерство в Африке.

Мятежи, бунты, потеря Путиным власти и легитимности

Путин испугался не только ареста за пределами страны, но и возможного отстранения от власти у себя в государстве, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"Считаю, что сейчас существует большой риск внутри страны, что будет новый бунт или государственный переворот. История знает случаи, когда во время поездки лидера страны за границу его отстраняли от власти", — в частности, думает Юрий Олейник.

Но для Путина, который остается изолированным в своей стране, могут наступить политические внутренние последствия.

"История с Евгением Пригожиным, который спланировал мятеж, еще не отыграна. Недавно появилась социология, что он, хоть и с маленьким процентом, но все же был на втором месте среди кандидатов в президенты, — отмечает в разговоре с Фокусом и политолог Николай Давидюк. — Прошел месяц после его "операции" по захвату власти, появился генерал "Спартак" Попов. Комедийный персонаж, который пишет в телеграме и прорывается в информационное пространство".

Такие истории могут свидетельствовать о том, что Путин внутри страны потерял исключительную монополию на власть.

"То, что он уже не может выезжать, ставит перед внутренними элитами вопрос принятия серьезного решения, что президента надо заменить, — продолжает Давидюк. — А как иначе развивать государство с президентом, который не сможет поехать и подписать контракт, представлять страну? Поэтому политическим силам и силовикам, в первую очередь ФСБ и финансово-олигархическим элитам, надо принять решение, или грядущие шесть лет их государство будет условно развиваться, или тормозить дальше в присутствии Путина".

Да, сейчас у Путина еще есть партнеры в мире, но с ними он выстраивает отношения очень просто: покупает людей нефтью и бензином, как Индию.

"И это приводит к тому, что другие страны используют Россию, как дойную корову, — рассуждает политолог. — Но для Путина это единственный шанс с ними наладить коммуникацию. После этого к нему теряется интерес. Он может еще по разу их купить, может отдавать бесплатно российские территории в аренду".

Провал российской дипломатии и поздний локдаун для Путина

Что касается ареста из-за ордера МУС, очевидно, что не только Россия давила на ЮАР, но и Запад — авторитетом. Например, прокурор МУС Карим Хан в одном из выступлений напомнил, что ЮАР пережила период апартеида, который был "преступлением против человечности": "Я не думаю, что им нужны уроки от меня", — сказал он.

При этом аналитики отмечают, что у ЮАР ранее был опыт, когда она не арестовала международного преступника, чем нарушила Римский статут. В 2015 году там не стали арестовывать бывшего президента Судана Омара аль-Башира, которого разыскивали по обвинениям в геноциде.

У ЮАР ранее был опыт отказа от ареста международного преступника. В 2015 году там не арестовали бывшего президента Судана Омара аль-Башира, которого разыскивали по обвинениям в геноциде. Фото: Getty Images

"У президента Судана были гораздо более весомые обвинения с геноциде, но его не арестовали. В любом случае такое задержание могло бы пройти почти незаметно, — отмечает Юрий Олейник. — У Путина обвинения в похищении детей и большой запрос в обществе на арест. То есть, для ЮАР не арест Путина имел бы репутационные потери даже в регионе Африки, где ЮАР претендует на определенное лидерство, пришлось бы долго объяснять, почему задержание не произошло".

Основной вывод из ситуации таков, что Путин понял, что гарантий безопасности в мире для него нет. Даже в Африке, а это единственный континент, где он когда-то воспринимался и где чувствовал себя в безопасности.

Посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова в комментариях украинским медиа отмечает, что консультации о вероятной поездке Путина в ЮАР велись не только в двустороннем формате ЮАР-Россия, но и с участием всех представителей BRICS — очевидно, что Индия, Китай и Бразилия высказывались также. Поэтому они тоже отказались сохранять лицо Путину.

Олейник говорит, что сложившаяся ситуация — это не просто проявление слабости России, это провал российской дипломатии и военно-политической машины, ведь сначала Россия выглядела категоричной, а потом позиция резко изменилась — она отступила.

"Украина должна пользоваться этими событиями, особенно учитывая то, что имела правильную взвешенную позицию во время приезда в Киев этой делегации и переговоров по миру на наших условиях. Все увидели главную проблему — неспособность России соблюдать обязательства", — отмечает аналитик.

Давидюк убежден: без выезда за границу Путин теряет легитимность. "Как президент и "царь России", — говорит он. — Очень скоро внутри страны Путину начнут задавать вопрос: "А почему к нам приезжает только президент Казахстана и Кыргызстана"? И это после того, как до 2014 года Россия могла продемонстрировать серьезные намерения и кооперацию на мировом уровне. Она была частью G8, принимала саммиты, проводила Олимпийские игры и чемпионаты по футболу. А сейчас игры бедуинов даже уже нельзя посетить. Путин в тупике. Он теперь — как в свое время Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. В конце концов, нынешний российский президент дополнит "пантеон" политических диктаторов, которые погибли от рук сил, против которых пошли".