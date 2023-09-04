Комитет ВР поддержал увольнение Умерова: СМИ назвали дату его назначения министром обороны

Следующим шагом станет голосование в Раде за увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества, уточнил нардеп.

В понедельник 4 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития поддержал заявление чиновника Рустема Умерова об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Комитет по вопросам экономики поддержал увольнение Рустема Умерова с должности Председателя Фонда госимущества", — сказал Ярослав Железняк.

Он отметил, что следующим этапом будет голосование в Верховной Раде за увольнение Умерова с должности.

Отметим, что чиновник Рустем Умеров может занять должность главы Министерства обороны вместо Алексея Резникова.

Издание "Суспільне" со ссылкой на двух собеседников в "Слуге народа" сообщило, что Рада рассмотрит новое назначение Умерова во время заседания в среду 6 сентября.

"5 сентября парламент должен уволить Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества. 6 сентября Рада рассмотрит его утверждение на должность министра обороны", — сказали собеседники.

Отставка Алексея Резникова: что известно

3 сентября в видеообращении президент Владимир Зеленский одобрил отставку министра обороны Алексея Резникова. Тогда он отметил, что его должен заменить чиновник Рустем Умеров.

4 сентября, министр обороны Алексей Резников подал в ВР заявление об отставке. Пока официально не сообщали, чем Резников будет заниматься дальше. Однако по сети ходили слухи о его назначении на должность посла Украины в Великобритании. Сам политик заявил, что ничего не знает о своем возможном новом назначении.

Позже Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал отставку Резникова с должности министра обороны.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что Рустем Умеров занимал должность главы Фонда госимущества с 7 сентября 2022 года. Кроме этого, он был заместителем руководителя Постоянной делегации в ПАСЕ, сопредседателем межфракционного объединения "Крымская платформа" и главным исполнительным директором фонда ASTEM Foundation.