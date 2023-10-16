По прогнозу погоды. Когда и как Кремль возобновит ракетные удары по Украине

В прошлом году в это время Россия уже начала свои массированные ракетные атаки на украинскую энергетическую систему. Блэкаута тогда добиться не удалось, но был нанесен значительный ущерб. Сейчас в Кремле отошли от тактики массовых ракетных ударов в пользу атаки "Шахедами". Фокус узнавал стоит ли ожидать новых ракетных ударов и когда они могут начаться.

В ночь на 16 октября российское командование осуществило комбинированную атаку, ударив по украинским городам ракетами и дронами-камикадзе. Одна из ракет была запущена по Миргороду. Следует отметить, что той же ночью, 16 октября, российские вооруженные силы осуществили комбинированную атаку, используя ударные беспилотники и ракеты, по ряду регионов Украины.

10 октября 2022 года Россия нанесла первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Тогда было выпущено 83 ракеты, что стало самой массовой атакой с начала вторжения 2022 года. В результате атаки повредили около 28 объектов энергетической инфраструктуры в восьми областях и Киеве. Силами ПВО удалось перехватить 43 ракеты. Уже 22 октября враг прибегнул ко второму массированному ракетному удару. На этот раз было использовано 33 ракетных запуска, из которых 18 удалось перехватить. В дальнейшем удары по объектам критической и энергетической инфраструктуры продолжались регулярно, наиболее массовый состоялся 28 декабря — враг применил более 120 ракет.

Последний массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 21 сентября 2023 года. Тогда к атаке были привлечены десять самолетов Ту-95мс, которые в несколько заходов выпустили 43 ракеты, 36 из них были перехвачены. Российское командование изменило тактику воздушных атак в пользу барражирующих боеприпасов типа "Шахед". Именно с их помощью происходит разрушение портовой инфраструктуры на юге Украины.

В 2022 году Кремлю не удалось создать блэкаут в Украине, в этом году они продолжат попытки Фото: Укрэнерго

По данным Главного управления разведки Минобороны, сейчас Россия проводит доразведку украинских энергетических объектов. Речь идет как о космической разведке, так и с использованием беспилотников. Глава ГУР Кирилл Буданов уверен, что, если в прошлом году России не удалось создать в Украине ситуацию блэкаута, то в этом году она продолжит преследовать эти же цели.

"В их планах особых корректировок нет, поэтому они будут продолжать это делать и в этом сезоне. К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию", — рассказал он в интервью "Украинской правде".

Обозреватели The Washington Post прогнозируют, что в этом году зима в Украине будет намного тяжелее. После атак в 2022 году энергосеть Украины не удалось восстановить в полном объеме, многие системы не работают в полном объеме.

В этом году номенклатура средств ПВО в Украине значительно расширилась. Были получены и поставлены на боевое дежурство зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot, SAMP/T, Iris-T, NASAM и многочисленные зенитно-пушечные комплексы для борьбы с "Шахедами". Впрочем, опыт атаки 21 сентября показал, что и этих сил недостаточно, чтобы полностью закрыть небо.

По мнению военного эксперта, майора запаса Вооруженных Сил Украины Алексея Гетьмана, российские воздушные атаки начнутся не позднее ноября, в Кремле не ищут каких-то знаковых дат, но следят за прогнозами погоды. "Как только похолодает и пойдут дожди, надо готовиться к атакам", — говорит он Фокусу.

Как Россия будет атаковать Украину зимой

В мае 2023 года в ГУР подсчитали, что РФ может в месяц производить около 25 "Калибров", Х-101 — 35 единиц, "Кинжалов" — две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" — пять единиц.

По словам Гетьмана, нынешняя ситуация показывает, что массированные ракетные удары могут происходить два-три раза в месяц. А если говорить об ударах вглубь территории, то будет примерно 40-50 ракет на одну цель.

"На сегодня в РФ могут выпускать около 60-80 ракет ежемесячно, плюс-минус 500 штук есть в запасе. Поэтому для более эффективного использования будет изменена тактика ударов на комбинированную — "шахеты", крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Основные цели остаются неизменными — объекты критической инфраструктуры, энергетика. Я думаю, что добавятся еще и военные аэродромы", — объясняет Фокусу бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Российское командование прибегнет к тактике комбинированных ударов, используя ракеты и дроны одновременно

Он отмечает, что в осенне-зимний период Украине следует ожидать массированных ракетных ударов, но комбинированных, с использованием различных типов ракет на беспилотниках типа "Шахед". Количество "шахедов" не уменьшается, в Татарстане строится завод, а на следующий год в РФ планируют полностью перейти на собственные барражирующие боеприпасы.

"Мы уже видели их потенциал, с использованием до полутысячи беспилотников в месяц. Поэтому, они будут оставаться основой воздушных атак, к которым будут добавлять ракеты, когда нужно будет повлиять на какое-то решение. Эти решения будет диктовать военно-политическая ситуация", — говорит эксперт.

Вместе с тем, Алексей Гетьман говорит, что стоит готовиться к ракетным ударам, но они будут происходить другим способом, как там говорят: с учетом предыдущих ошибок. Это будут комбинированные удары, как они их будут планировать сейчас прогнозировать сложно. Можно говорить точно, что массированными будут атаки с использованием барражирующих боеприпасов и атаки на прифронтовые на приграничные области с помощью С-300, их есть в запасе у РФ несколько тысяч.

Голодные и холодные бунты в Украине

Еще одной особенностью осенне-зимней ракетной атаки РФ на Украину может стать мощная информационно-пропагандистская кампания. Военный эксперт Иван Ступак предполагает, что скорее всего основной акцент ракетных ударов будет направлен на прифронтовые области — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Запорожскую. Плюс приграничные — Харьковская, Сумская, Черниговская, здесь будут обстрелы из минометов и реактивной артиллерии. Главная цель — вызвать социально-политическое напряжение в стране, создать мнение, что Киев откупился и его защищают. Хотя, не надо исключать, что и столице тоже достанется.

"Мы активно готовимся к ракетным ударам, но враг гарантированно расширит их разнообразие. Я думаю, в этом году для новых целей пойдут вода, газовое снабжение и продукты питания, в частности зерновые элеваторы. В прошлом году перебои с энергообеспечением не слишком сыграли на руку врагу. В этом году стоит ждать попыток политической дестабилизации из-за отсутствия хлеба в селах на малых городах. Мы же понимаем, что отсутствие хлеба в большом городе воспринимается относительно спокойно, то для села — это основной продукт. Сюда же подключиться информационная кампания в социальных сетях через ботофермы, что Киев защитили, а о регионах забыли", — рассказывает Фокусу Ступак.

Вместе с тем, несмотря на пессимистические прогнозы, Алексей Гетьман отмечает, что если смотреть на ущерб от ракетных ударов в прошлом году, то в этом году он точно будет меньше. Украинская противовоздушная оборона существенно усилилась и улучшилась, поэтому можно быть уверенными, что меньше ракет прорвется к целям. Но надо быть готовым, что попадания будут. Мы уже увидели на примере израильского "Железного купола", что ни одна система не способна перехватить 100% целей, особенно когда атака комбинированная и массовая.