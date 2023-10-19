Поддержали далеко не все: Рада в первом чтении проголосовала за запрет УПЦ МП (фото)

Законопроект, который ограничит деятельность пророссийской церкви, поддержали чуть больше половины нардепов от партии "Слуга народа". Ни одного голоса не дали внефракционные и фракция "Восстановление Украины".

Народные депутаты поддержали законопроект, в котором запрещается деятельность на территории Украины религиозных организаций, связанных с государством-агрессором. В тексте объясняется, каким образом можно будет прекратить деятельность существующей церкви, которая находится под влиянием из-за рубежа. 19 октября состоялось голосование за документ в первом чтении — о деталях события рассказал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале.

В заметке Железняка указано, что состоялось голосование по принятию законопроекта №8371. Голосов "за" было 267, "против" — 15, отказались от волеизъявления — 19 человек, из них двое воздержались, а 17 не голосовали.

Голосование по законопроекту №8371 Фото: Telegram/Ярослав Железняк Фото: Скриншот

Также политик привел распределение голосов "за" по депутатским группам и фракциям партий, которые работают в Верховной Раде:

"Слуга народа" — 175 из 235;

"Европейская солидарность" — 26 из 27;

"Батькивщина" — 17 из 24;

"Платформа за жизнь и мир" — 1 из 22;

"За будущее" — 8 из 17;

"Голос" — 18 из 20;

"Доверие" — 12 из 19;

"Восстановление Украины" — 0 из 17;

внефракционные — 0 из 22.

Законопроект №8371 был подан в парламент по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля, он поддержан комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики и еще шестью комитетами ВРУ.

Законопроект №8371 Фото: Скриншот

Запрет УПЦ МП: детали

В тексте законопроекта указано, что вносятся изменения в два Закона Украины: "О свободе совести" и "О государственной регистрации юридических лиц".

Изменения, вносимые в закон о свободе совести, объясняют, что на территории Украины запрещена деятельность религиозных организаций, управляемых из-за рубежа с территории страны-агрессора (статья 5).

Также указано, каким образом будут закрывать действующие организации — их будут закрывать в судебном порядке после обращения из двух государственных институтов (статья 16). В частности, в суд должны подавать или из прокуратуры, или из органа, который реализует государственную политику в сфере религии.

Изменения относительно деятельности религиозных организаций Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Принятие в первом голосовании еще не означает окончательное решение: впереди еще голосование в целом, подписания спикером и президентом.

Отметим, 23 сентября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему медлит с вынесением вопроса о запрете пророссийских религиозных организаций. По его словам, среди парламентариев не набиралось нужно количества голосов, чтобы внести вопрос на рассмотрение.

Между тем украинские граждане, как свидетельствуют опросы, на 66% поддерживали запрет УПЦ (Московского патриархата). В то же время в УПЦ МП пытаются объяснить, что не подчиняются руководителям церкви, которые базируются в Москве — заявили, что уже не молятся за здоровье Патриарха Кирилла (Гундяева) из России.

Напоминаем, СБУ время от времени рассказывает о задержании церковников, связанных с УПЦ МП, по подозрению в работе на РФ или другими противоправными действиями. Например, в сентябре задержали настоятеля храма с Херсонщины, который торговал российским оружием. Также продолжается расследование в отношении настоятеля Лавры — митрополита Павла (Лебедя).