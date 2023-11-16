Против Арестовича открыли уголовное производство, — нардеп Пипа

В полиции рассказали, что производство открыли из-за "заведомо ложного сообщения о совершении уголовного правонарушения".

Нацполиция открыла уголовное производство против бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщила в Facebook народный депутат Наталья Пипа (в Верховную Раду избрана от партии "Голос").

"Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас", — говорится в сообщении.

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Впрочем, в сообщении не указывается, по какой именно статье открыто уголовное производство.

Позже в полиции подтвердили открытие уголовного производства. Сообщается, что производство открыто на основе заявления депутатов, которое поступило в Шевченковское управление полиции. В полиции рассказали, что производство начали по ч. 1 ст. 383 УКУ — "заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения".

Сканадал между Пипой и Арестовичем: что известно

В начале июня этого года депутат во Львове вступила в словесную перепалку с подростком, который пел в центре города под Виктора Цоя. Она вызвала правоохранителей и написала заявление на парня, после чего его поместили в приют.

На эту ситуацию отреагировал бывший внештатный советник ОП Алексей Арестович. Он заявил, что нардеп нарушила личные границы подростка и парень не должен был просить прощения за исполнение песни российского исполнителя Цоя.

В сентябре Арестович сообщил, что написал на депутата заявление в суд. Он отметил, что Наталья Пипа своими действиями "разжигает национальную вражду".

Между тем уже в октябре народный депутат заявила, что она вместе с 28 другими нардепами подали в правоохранительные органы заявление на Арестовича. Его обвиняют в ложном сообщении о совершении уголовного преступления.

Отметим, что в интервью СМИ в начале ноября Алексей Арестович сообщал, что выехал из Украины и планирует быть "оппозиционным политиком в изгнании". По его словам, у него конфликт с Офисом президента.

Напомним, ранее Арестович встал на сторону таксиста, который не захотел разговаривать с пассажиркой на украинском языке. Тогда он заявил, что хочет помочь уволенному таксисту деньгами пока тот ищет работу.

Также в начале октября сообщалось, что против экс-советника начали расследование в отношении его высказываний о женщинах. В частности, на своем платном семинаре он называл женщин "созданиями", которых хочется "подавить".