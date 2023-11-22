На фоне украинских атак: в Кремле обещают "масштабные гуляния" на 10-летие аннексии Крыма

По словам Дмитрия Пескова, еще неизвестно, будет ли принимать участие в празднованиях президент РФ.

Дмитрий Песков, спикер президента России Владимира Путина, заявил 22 ноября, что РФ традиционно отметит день "присоединения" Крыма масштабно и помпезно. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

"Этот день всегда отмечается какими-то масштабными мероприятиями. Нет сомнений, что так будет и в этот раз", — заявил пресс-секретарь Кремля.

При этом Кремль пока не анонсирует, может ли президент РФ посетить Крым по случаю юбилея.

"Это мы сообщим своевременно", — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ситуация в Крыму — детали

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов, которые российские власти объясняют то стрельбой по "украинским БПЛА", то "работой ПВО", то учениями военных.

Российское Минобороны за последний месяц заявляло как минимум о 70 беспилотниках, которые якобы атаковали полуостров.

"При этом точное количество попаданий по объектам армии РФ или же число сбитых дронов установить невозможно, так как российские власти скрывают эту информацию", — замечает издание "Радио Свобода", журналисты которого обозначили на интерактивной карте Крыма более 60 мест, где были взрывы после февраля 2022 года.

Напомним, что последний раз на атаку дронов по Крыму в России пожаловались утром в среду, 22 ноября. Российское Минобороны заявило, что сначала на полуостров были направлены надводные дроны, а затем БПЛА самолетного типа. И хотя в сводках российского оборонного ведомства все, как всегда — все дроны "были уничтожены", жители Крыма жаловались на громкий взрыв, который не был похож на работу ПВО, а больше напоминал прилет.

Напомним, что накануне, 21 ноября, Фокус сообщал о взрывах в оккупированном Крыму: в соцсетях писали о пожаре на ТЭЦ.

Также Фокус писал, что украинские разведчики присылают привет из района Крымского моста.