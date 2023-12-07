"Зарубежный туризм", или Как украинские депутаты используют служебные командировки

Поездки депутатов за границу в 2023 году превратились в ряд скандалов. Во-первых, некоторые парламентарии выезжают, постят в соцсетях веселые фото на пляжах и у елок, а иногда не возвращаются. Во-вторых, другие жалуются на значительные ограничения при выезде на адвокационные встречи с международными партнерами. Фокус разбирался, чем сейчас отличаются деловые командировки и "зарубежный туризм", и как можно их сочетать.

"Власть не выпускает оппозицию на международные встречи и удивляется, почему падает поддержка Украины", — заявила в сентябре 2023 года нардеп Ирина Геращенко. "Ответственность за ущерб, нанесенный запретом выезда оппозиционным депутатам в командировки за границу, полностью на тех, кто принимает эти безумные решения", — сказала в декабре ее коллега по фракции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Так сложилось, депутаты от фракции "Европейская солидарность" — самые большие жалобщики. Они громко заявляют, что именно оппозиции трудно получить согласование выехать за границу — разрешение не дает руководство Верховной Рады. Но даже когда согласование получено, иногда его отменяют. Как в случае главы партии политсилы Петра Порошенко, которого недавно пограничники остановили на границе. Позже выяснилось, что украинские спецслужбы узнали: пятый президент Украины должен был встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном, под эту встречу Россия готовила провокацию.

Закрытые границы и неучтенные командировки

На многочисленные жалобы оппозиции в своем сообщении в соцсетях отреагировал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он как раз вернулся из командировки из Брюсселя.

Стефанчук начал с основ законодательства — мол, и добавил статистики. "С момента полномасштабного вторжения фракция "Слуга народа", которая составляет 235 народных депутатов (52,22% от состава парламента), получила согласование 53,24% командировок от общего количества командировок, что составляет 4,23 командировки на одного народного депутата. Со своей стороны, фракция "Европейская солидарность", которая постоянно жалуется на якобы "политические преследования" и составляет 27 народных депутатов (6% от состава парламента) получила согласование 9,74% от общего количества командировок, что составляет 6,7 командировки на одного депутата", — отметил он.

А также добавил: с момента полномасштабного вторжения депутаты "Европейской солидарности" также являются одними из лидеров по командировкам. Так, например, Иванна Климпуш-Цинцадзе была направлена в 31 командировку за пределы Украины, в которых пробыла 172 дня. По количеству командировок она занимает третье место среди всех народных депутатов, а у Ирины Геращенко — 19 командировок продолжительностью в 101 день и 19 место. В третьей десятке — Артур Герасимов, Мария Ионова, Алексей Гончаренко.

"Я, как Председатель Верховной Рады Украины, тоже участвую в международной деятельности и нахожусь на 30 месте в этом рейтинге", — сообщил спикер.

По словам председателя Верховной Рады Стефанчука, депутаты "Европейской солидарности" также являются одними из лидеров по командировкам

На слова Стефанчука ответила Ирина Геращенко. Она отметила, мол, "защита Украины не измеряется экселевскими табличками, а работа депутатов — не трудодни, чтобы вы их складывали вместе, здесь — другой коэффициент эффективности". "Международная деятельность — это полномочия народного депутата, а в моем случае еще и дополнительная обязанность как председателя евроинтеграционного комитета и члена нескольких важных делегаций". К тому же добавила, что часто поездки происходят за собственные средства или приглашающей стороны.

Интересно, что в ноябре на запрос журналистов проекта "Схемы", в парламенте ответили, что предоставить информацию о зарубежных служебных командировках всех народных депутатов не могут, ведь "документ, который содержал бы запрашиваемую информацию, в аппарате ВР не создается". Такая позиция довольно странная, ведь любая командировка должна согласовываться с председателем ВР, и не только из-за политических моментов, но и финансовых — украинский бюджет не может себе позволить масштабные и постоянные переезды и обслуживание народных депутатов за рубежом.

"Поездки за границу — это часть публичной работы Верховной рады. Слово "публичная" говорит о том, что аппарат должен знать, где находятся депутаты, — комментирует Фокусу ситуацию политолог Виктор Небоженко, — Они же не тайно выезжают для встречи с российскими или американскими агентами, а пересекают границу под собственной фамилией, со своими детьми, подругами и любовницами. Конечно аппарат должен знать в какую страну и как они поехали".

С целью личного пиара или как инструмент политической борьбы

Действительно, международная активность депутатов — это то, что всегда сопровождало деятельность любого парламента. Особенно сейчас, в условиях войны, когда надо постоянно использовать лоббистские и информационные возможности. И парламентские делегации должны быть причастны к этому процессу напрямую. Но проблема в том, что некоторые народные депутаты из определенных фракций не только занимаются расширением поддержки Украины, но и делают ставку на личный пиар.

Об этом Фокусу говорит и политтехнолог Олег Пастернак. В то же время он заявляет: "Нередки случаи, когда формирование международных связей происходит для получения дополнительных возможностей для политической адвокации внутри страны и совершения международного давления на руководство Украины. Например, мы видели такое давление для недопущения уголовных преследований отдельных парламентариев. И не секрет, что такую практику использовала, в частности, "Европейская солидарность". Есть и другие примеры. Как не вспомнить случай, когда такие как Юрий Бойко, депутат от ОПЗЖ, посещая Москву, любили порочить украинскую власть. Или же после закрытия телеканалов Виктора Медведчука его попытки использовать заангажированных депутатов Европарламента, которые делали определенные заявления для защиты, адвокационные кампании".

Пятый президент Украины Петр Порошенко должен был встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном, под эту встречу Россия готовила провокацию Фото: Hungary Today

Поэтому, по мнению эксперта, теоретически СБУ имели все основания полагать, что Петр Порошенко на встрече с Виктором Орбаном мог бы кроме личного пиара, использовать момент как определенный предмет политического давления на нынешнее украинское руководство, демонстрируя, что он может договариваться, что его внешнеполитическая линия является успешной, которая способна переломить ход важного саммита лидеров стран ЕС.

"Было ли это проявление определенной зависти и ревности со стороны власти? Думаю, что частично да. Любая украинская власть хотела бы понимать, что приоритет в определении внешнеэкономического направления должен быть за действующей властью, поэтому с опаской будет относиться к неконтролируемым пиарным активностям на внешнем фоне своих политических оппонентов", — добавляет он.

"Европейская Солидарность" в оппозиции, и то, что Порошенко не выпустили — неправильно, считает Виктор Небоженко.

"Но его настигла карма. Во времена президентства Порошенко сам так делал — не впускал политических противников, ловил их по крышам. Теперь к нему так относятся, — говорит он. — Возможно, наступит время, и к Зеленскому отнесутся так же. Дело не в том, что речь идет о бывшем президенте-миллиардере или части оппозиции. Дело в том, что нет одинаковых правил для всех в любое время. Другой вопрос, что встреча венгерского мафиози и завербованного агента ФСБ Орбана с бывшим украинским президентом, бросает большую тень на Порошенко. Мотивы для встречи вообще неизвестны".

Эксперты отмечают, есть депутаты, которые посвятили большое количество своей деятельности для распространения информации о военных преступлениях РФ на территории оккупированной Украины. Например, от "Европейской солидарности" достаточно активны в делегации ПАСЕ. Также есть депутаты в "Слуге народа", которые используют свои связи для кампании популяризации вопроса предоставления Украине помощи. Но при этом очень заметно, для кого из них приоритет личная пиарактивность, а для кого — государственническая деятельность и позиция, которая отрабатывается в интересах Украины и внешнеполитической поддержки.

Однако в случае "Европейской солидарности" не стоит забывать, что партия — в оппозиции, поэтому критиковать власть и находить какие-то мотивы — фундаментальная линия. "Заявления оппозиции — классические. Всегда украинская оппозиция формировала линию препятствования деятельности, — резюмирует Пастернак, — А после того, как Кличко возмутил мир дискуссией об авторитаризме в Украине, после его комментариев немецкому изданию, ситуация усложнилась — подобные вещи скорее бьют по позициям Украины. Сейчас стоит избегать таких конъюнктурных шагов, потому что, подсвеченные политической оппозицией, эти вещи, могут быть неоднозначно трактованы в западном обществе, для которых ценности свободы слова и демократии — не пустой звук".

В командировку как на курорт

В то же время Стефанчук рассказывает о многочисленных злоупотреблениях и депутатских "самоволках" — когда "народный депутат едет в командировку за пределы Украины, а после нее в определенный срок, не возвращается в Украину или же едет самостоятельно в другую страну, или же во время командировки в одну страну вместо этого оказывается в другой стране".

"Так, народный депутат, которого направляют на конкретное мероприятие, например, в США, потом заявляет, что у него запланирован ряд собственных политических активностей и еще и в нескольких странах мира, в которые его (ее) не отправляли и на которые его (ее) никто от имени украинского парламента не уполномочивал. Кое-где к этому добавляется еще одна интересная тенденция, когда на такие поездки за пределы Украины подает вместе с ним (ней) одновременно заявку еще 7-8 членов этой же фракции", — отмечает он.

Юрий Аристов подал заявление о сложении полномочий после обнародования информации о его отдыхе на Мальдивах Фото: УНІАН

После начала полномасштабного вторжения количество депутатов в ВР уменьшилось, в частности, благодаря сложению депутатских полномочий из-за не проживания в Украине и невозможности посещать пленарные заседания. Среди бывших, например, "слуга народа" Андрей Холодов, который с января 2023 года не посещал Раду, развивал семейный бизнес за рубежом, а также Юрий Аристов. Последний подал заявление о сложении полномочий после обнародования информации о его отдыхе на Мальдивах.

Также есть те народные избранники, которые злоупотребляют поездками. Как, например, Николай Тищенко также из "Слуги народа". В январе 2023 года посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу с Тищенко "для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд". Сам Тищенко заявил, что находится в Азии с командировкой, несмотря на предыдущее заявление спикера Верховной Рады, что командировку ему не согласовывали. Впоследствии большинство фракции "Слуга народа" проголосовало за исключение Тищенко из состава. Также фракция поступила с Богданом Торохтием, который, как стало известно, также после полномасштабного вторжения РФ находился за пределами Украины более 90 дней.

Николай Тищенко попал в скандал в январе 2023 в Таиланде, где находился без согласования с руководством парламента Фото: УНИАН/Александр Кузьмин

Именно такие поездки побудили Офис президента прибегнуть к ограничительным мерам. 23 января 2023 года президент Владимир Зеленский издал указ, которым запретил чиновникам и депутатам выезжать из Украины без подтверждения официальной командировки. А уже после информации о действиях Аристова, 27 июля президент Зеленский заявлял: "Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет".

"То, что некоторые народные депутаты, вчерашние парикмахеры и лоточники, увидев возможности, захотели отдохнуть как мирные люди, нормально, — отмечает Виктор Небоженко, — Конечно, это вызвало возмущение у общества, поэтому Офису президента хватило сил попытаться остановить этот процесс. Но полностью закрыть такие возможности нереально. Во время воин верхушка никогда не пыталась остановить свое желание вести обычную роскошную жизнь. И это не зависит от фамилий — Тимошенко, Порошенко, Бойко, Зеленский. В украинском парламенте всегда были те, кто любил выпить кофе в Вене или Париже, или пиво в Баварии. Так называемый депутатский туризм был всегда. Все хотели ездить за границу за деньги государства".

"Но при этом это вообще не остановило таких лиц, как Сергей Дубинский. Его обвиняют в подделке документов, в частности, для выезда за границу", — замечает Пастернак.

Эксперты говорят, чтобы избежать манипуляций с командировками и отпусками депутатов за рубежом, Верховная Рада могла бы обнародовать информацию по каждому из них: сколько было командировок, сколько выездов за время полномасштабного вторжения. Даже в период войны такие сведения не составляют государственной тайны. Наоборот эти данные могли бы быть полезными обществу — граждане бы сделали выводы во время следующих парламентских выборов.