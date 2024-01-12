Радикальный популизм. Есть ли угроза для Украины от победы ультраправых в Европе

Выборы в Европе все чаще приводят к власти ультраправые партии, лидеры которых выступают против политики ЕС в отношении миграции, агитируют за выход из Европейского Союза и выражают антивоенные взгляды. Отдельно надо отметить призывы против предоставления Украине военной помощи. Фокус разбирался, как такие настроения могут повлиять на дальнейшую поддержку Украины.

"С приходом к власти почти повсеместно в Европе крайне правых популистов мы рискуем получить неуправляемую Европу", — сказал агентству Reuters глава либеральной группы Renew в Европарламенте Стефан Сежурне.

Сейчас эта партия вместе с правоцентристской Европейской народной партией и левоцентристской группой "Социалисты и демократы" образуют коалицию и имеют 420 из 705 мест в парламенте.

Сежурне опасается, что ультраправые на выборах в Европейский парламент в июне 2024 года получают такие же результаты, как в 2023-м они получили в Нидерландах (речь идет о победе ультраправой "Партии свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса, которого называют антимиграционным популистом, он также не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине). А именно так прогнозируют социологические опросы — сейчас ультраправая группа "Идентичность и демократия" (ID) сейчас является шестой по численности в Европарламенте, а могут занять четвертую позицию.

В 2024 году в Европейский парламент должны избрать новых 705 депутатов от стран членов ЕС Фото: European Parliament

Французский евродепутат исключил любой союз с ультраправыми или с евроскептической группой "Европейские консерваторы и реформисты". В нее входит польская партия "Право и справедливость", которая восемь лет боролась с Брюсселем. Он также выразил скептицизм в отношении группы "Зеленых".

Отметим, что Стефан Сежурне недавно стал новых министром иностранных дел Франции.

Кроме того, речь идет о растущей роли таких ультраправых в отдельных странах, таких как "Национальное объединение" Марин Ле Пен во Франции, "Лига" Маттео Сальвини в Италии, "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Германии. И радикализм или популизм некоторых зашкаливает. К примеру, лидер французского праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен заявляла: "Я хочу уничтожить ЕС, а не Европу! Я верю в Европу национальных государств. ... Но я не хочу этого Европейского Советского Союза". Она же не признает оккупацию Украины, в частности Крыма.

Их представители и представители других подобных партий еще в начале декабря 2023 года провели встречу в итальянской Флоренции. Там ультраправые заявили о своем желании после выборов в Европарламент 2024 года стать хотя бы третьей по величине там группой после правоцентристов и социалистов группой. После чего, по их мнению, можно будет переформатировать Евросоюз и менять векторы движения. И прежде всего усиливать иммиграционную политику и смягчить климатическую, чтобы защитить рабочие места и промышленность. К примеру, глава французской партии "Национальное объединение" Джордан Барделла заявил, что Европа не может стать "5-звездочным общежитием для Африки", он связывает массовую иммиграцию с насилием и преступностью. Также правые выступают против решения ЕС запретить новые автомобили с выбросами CO2 с 2035 года.

Радикальные изменения с признаками демократии в Европе

Времена кризисов, различных проблем, конфликтов и нестабильности создают спрос на различных националистов, популистов и автократов, и это можно заметить исторически, такая закономерность. Об этом говорит доцент Института международных отношений Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Николай Капитоненко.

"Во времена нестабильности люди нуждаются в безопасности, начинают искать более решительных, сильных лидеров, правых ценностей, в частности, национализма и иногда и в популизме. Думаю, что эти факторы добавляют тех тенденций, которые мы видим в Европе, когда поочередно к власти приходят то левые, то правые", — объясняет он Фокусу.

Но это еще не означает, что избиратели конкретных правых сил поддерживают тотально идеи политических сил и отдельных лидеров. К примеру, Герта Вилдерса агитирует за выход Нидерландов из ЕС, хотя он открыто признает, что эта идея не популярна среди большинства нидерландских избирателей. Но все равно упоминает о проведении референдума о Nexit — выходе Нидерландов из ЕС.

"На выборах люди голосуют не только по внешнеполитическим взглядам кандидатов. Они оценивают совокупность различных обещаний, программных положений и внешнеполитические взгляды — не самые важные. Большинство беспокоят налоги, безработица, экономические реформы, а взгляды на ЕС или поддержку Украины являются второстепенными, — продолжает Николай Капитоненко, — И правые больше всего отвечают запросам общества. В Нидерландах были евроскептики, но их позиции не были слишком сильными. Но время меняет многое, и сегодня ЕС стоит перед многочисленными вызовами, и никто не может гарантировать, что находиться внутри ЕС будет значительно выгоднее, чем получить большую свободу. Правые — это идеология национализма. Они за то, чтобы защищать интересы своей нации превыше всего. Не за какие-то там солидарные вещи, многостороннее сотрудничество или помощь другим, а за концентрацию на собственных интересах. Возможно, люди не разделяют мнение о том, что надо выходить из Европейского Союза, но соглашаются, что, оставаясь в ЕС, надо в большей степени заботиться о собственных интересах. Так делает Венгрия".

Президент Европейского Совета Шарль Мишель планирует уйти в отставку на время выборов в Европарламент Фото: Council of the European Union

Эксперт не сомневается, влияние ультраправых в 2024 году усилится, в частности, в Европарламенте. Также на уровне выборов в разных странах ЕС.

"Но при этом не думаю, что ЕС рискует стать неуправляемым, — добавляет доцент Института международных отношений, — Потому что усиление не означает, что они получают политическую массу, все-таки есть мейнстримные партии, более умеренные, у которых есть шанс сохранить больше мест в своих руках. А с другой стороны Европарламент имеет ограниченное влияние и его роль в институтах ЕС и распределении полномочий не столь сильна, как роль парламента в государствах", — добавляет Капитоненко.

Об ограниченности влияния говорит Фокусу и эксперт-международник, бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины Вадим Трюхан.

"Думаю, угроза от коричневой или любой другой чумы в ЕС преувеличена, — говорит он, — Более того, европейский парламент не является классическим парламентом любого государства, его полномочия довольно ограничены. Ключевое там европейский совет — орган, который создан из лидеров государств и правительств. Тот факт, что сейчас идут на выборы в Европарламент тяжеловесы, даже Шарль Мишель жертвует должностью президента Европейского совета, демонстрирует, что политики в Европе в той или иной степени устают".

К тому же эксперты отмечают, что европейцы всегда очень умело пользуются преимуществом — созданием коалиций.

"И умение договариваться — это путь к успеху и минимизации рисков. Но повторю: ультраправые не будут настолько популярными, чтобы получать большинство и формировать правительства, — добавляет Николай Капитоненко, — Их популярность может вырасти на несколько процентов. Если в целом говорить о так называемом "правом секторе", то да, у них сейчас больше шансов приходить к власти, но у левых есть возможность сформировать сильную оппозицию и создавать коалиции даже в тех местах, где они не выиграют в парламентских выборах. Так они смогут контролировать действия правительств".

Премьер Италии Джорджа Мелони ведет переговоры с Орбаном о включении его партии в группу консерваторов, которая будет бороться за места в Европарламенте Фото: Скриншот

В конце концов демократия предполагает смену власти. То есть пока рано говорить, что существует угроза от прихода к власти ультраправых.

"Вилдерс же не получил 50 или 60 процентов, а всего 20. Такая в Нидерландах избирательная система, что проходят очень много политических партий. И это природа демократии. Пытается сформировать коалицию. Италия очень боялась, чтобы пришли к власти право и леворадикальные партии, в частности "Братья Италии — Национальный альянс" Джорджии Мелони. Но потом оказалось, что кандидаты на власть и пребывание во власти — совсем другая история. Италия оказалась одним из самых мощных государств, с точки зрения поддержки Украины. И предоставляет уже восьмой пакет помощи Украине", — объясняет Трюхан.

Он говорит: с одной стороны негатив в том, что право- и леворадикальные партии в некоторых странах пробиваются в политику и даже становятся властью, как в Словакии. Но есть и позитив — настолько долговременные демократические традиции в поиске компромиссов, оптимальных решений в большинстве европейских государств, что они не играют выдающейся роли. Исключение — Венгрия. Но это отдельный разговор.

Отношение к Украине: надо подождать

"По состоянию на сейчас ни в одной стране ЕС и НАТО не изменилась позиция относительно необходимости поддержки Украины в ее попытке выстоять в борьбе против российской агрессии, — продолжает эксперт-международник, бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины. — И крайний пример — это то, что консенсусно приняли решение о начале переговоров о вступлении в ЕС. Думаю, что вскоре мы увидим 50 млрд евро помощи Украине. И это будет еще одним подтверждением. Но, однако, тенденции тревожные. Потому что в некоторых странах официальные власти не осознают до конца пагубной пропаганды на сознание их людей и здоровье их наций".

Поэтому речь идет о том, что, говоря о большинстве европейских ультраправых, можно упоминать, что их приверженность, если она даже и была к президенту РФ Владимиру Путину, сейчас ослабевает. Например, итальянец Маттео Сальвини, сказал, что его партия "четко поддерживала каждое действие в защиту Украины фактами, голосами и деньгами".

Премьер Венгрии Виктор Орбан имеет шансы возглавить Европейский Совет в случае отставки Шарля Мишеля Фото: Sky News

При этом Николай Капитоненко отмечает, что отношение к Украине не зависит только от того, придут ли к власти ультраправые.

"Начиная еще с середины прошлого года, еще до выборов в Словакии и Польше надо было понять простую вещь, что помощь Украине будет становиться более проблемным вопросом. Украине и без правых в ЕС надо осознавать, что со временем все будет удаваться сложнее, вопрос помощи Украине становится более конфликтным. Ею спекулируют, критикуют подходы, которые применялись в 2022-2023 годах", — говорит он.

"Важны переговоры Мелони с Орбаном о включении его партии в группу консерваторов, которая будет бороться за места в Европарламенте. Сейчас пошла довольно обнадеживающая информация о перезагрузке отношений Венгрии и Украины, мол, Венгрия может снять свои предостережения и не накладывать вето на решение о выделении Украине 50 млрд евро", — отмечает Трюхан.

Европа под влиянием российской пропаганды

Трюхан убежден, что подъем ультраправых связан с влияниями от России.

"Путинская Россия инвестирует огромные ресурсы в пропагандистскую машину, в информацию, в создание мифов и фейков, — говорит он. — Алгоритм работы пропагандистской машины таков, что в случае, если постоянно транслируются определенные месседжи, они постепенно воспринимаются частью людей как естественные. Поэтому россиянам фактически удалось создать в нескольких странах довольно значительную прослойку людей, вырастить таких, кто отказывается верить официальной позиции их правительств и государств, а стремятся жить мифами и фейками, которые продуцирует Кремль".

И этот сегмент является опорой тех политиков, которые при нормальных условиях не могут прийти к власти. Что в итоге происходит мы можем посмотреть на примере Словакии и Нидерландов.

"Немного сложнее ситуации в крупных странах, например, Франции. Там национальный фронт имел определенное влияние еще задолго до агрессии России в Украине, до войны России с Грузией. Там правые подпитываются другими проблемами. В частности, неконтролируемой миграцией. Именно так происходит и в Италии, и в Венгрии. Орбан все время разыгрывает карту угрозы от нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока", — говорит эксперт.

И такая ситуация, отмечает он, усугубляется благодаря тому, что часто официальная власть или оппозиция не может или не умеет противостоять пагубной агрессивной пропаганде и фейкам, которые формируют агрессивную часть общества, его консолидируют, а она впоследствии голосует за право- или леворадикальные партии и их политиков.

"Россия — страна, которая гениально научилась использовать информационное пространство в собственных интересах, для формирования дружественных к себе политических партий, сил, политиков. Причем она не научилась это при Путине, она этим занималась всегда — и при Советском союзе, и при российской империи. И там, где правительства уделяют внимание противодействию пропаганде Российской Федерации — ситуация меняется, ставится в определенные рамки, за счет того, что перекрываются источники распространения этой информации — российские каналы", — заключает Трюхан.

РФ вкладывает огромные средства в свой имидж и пропаганду в Европе и мире

В конце концов в текущем году можно прогнозировать, что ультраправые смогут получить поддержку избирателей в Европе на разных уровнях. Но решающую роль будут играть харизматичные лидеры. Если партию будут возглавлять такие, то она будет иметь больше поддержки. "Сейчас в Германии появился сильный привлекательный лидер социал-демократической партии и ее рейтинги выросли, его хотели бы видеть канцлером избиратели, которые отдают предпочтение оппозиционным силам. Зато Шольц серьезно потерял в рейтинге из-за недостатка харизмы и сильных решений. Хотя в целом Германия при Шольце сделала серьезные шаги в отказе от негативного наследия Второй мировой войны. Фактически Германия перестраивается и становится лидером, пытаясь перезапустить коалицию в поддержку Украины. Во Франции Макрон снял известного опытного политика, который был премьером и провел три серьезные реформы, которые были негативно восприняты обществом. Макрон поблагодарил и назначил 27-летнего харизматичного молодого политика, открытого гея. И моментально у него вырос рейтинг под 40%, он становится претендентом номер один на выборах президента через три года", — добавляет Вадим Трюхан.

Что касается Украины, то сейчас поддержка страны является политически выгодной для ЕС, который принял для себя решение о противостоянии в такой форме России.