"Путин воспользуется": Зеленский объяснил последствия задержки помощи от США (видео)

Глава государства уверяет, что Германия может не бояться угрозы со стороны РФ, если передаст нужное оружие ВСУ. По его мнению, в таком случае украинские Силы обороны остановят продвижение россиян.

Если Украина не получит помощь, которая около шести месяцев задерживается Палатой представителей Конгресса США, то мир, в итоге, будет иметь три последствия таких действий. Среди прочего, под угрозой войны окажутся страны Европейского Союза, поскольку российские власти увидят, что могут воевать без последствий. О возможных угрозах в результате решений американских сенаторов рассказал президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью немецкому телеканалу ARD.

Во время разговора с журналисткой ARD Зеленский дал ответ на вопрос, что произойдет, если США прекратят помогать Украине и выяснится, что Европа также этого не сможет сделать. Такая ситуация может возникнуть, если на президентских выборах победит лидер республиканцев Дональд Трамп.

По мнению президента, тогда возможны три последствия, которые произойдут один за другим.

Сначала в Украине произойдет дефицит финансов и дефицит оружия для противостояния с российской армией.

Затем будет потеряна связь между США и Европейским Союзом.

В итоге европейцы поймут, что в случае потери Украины президент РФ Владимир Путин "пойдет вперед" и Европа окажется с ним наедине. Кроме того, будут последствия и для НАТО: россияне увидят слабость Североатлантического альянса.

"Европа останется в одиночку среди стран НАТО, кто будет противостоять России. Путин этим воспользуется — 100%. И это будет сигнал говорить о том, что и НАТО не будет таким крепким", — продолжил президент.

Также Зеленский прокомментировал предыдущие действия политиков крупнейших мировых держав. По его словам, он "разочарован", поскольку они не сделали почти ничего, чтобы Россия не напала на Украину. Среди прочего, президент считает, что Германия может спокойно делиться оружием, в том числе ракетами TARUS, с Украиной. По его мнению, если ВСУ будут иметь все необходимое оружие, то ЕС может быть спокойным — война на его территорию не придет.

Украина и США — детали

Отметим, президент США Джо Байден осенью 2023 года предложил выделить Украине 61 млрд долл., которые пошли бы на военную и финансовую поддержку. Предложение президента блокируют представители Республиканской партии в Палате представителей: среди последних поводов блокировки — требования изменить миграционное законодательство.

Между тем 5 января в Пентагоне заявили, что закончились деньги на предоставление оружия Украине. Во время заседания Контактной группы в формате "Рамштайн-18", США смогли гарантировать только обучение украинских военных. Тогда как другие члены группы пообещали предоставить средства ПВО, снаряды различных типов, дальнобойные ракеты, вертолеты и тому подобное.

Напоминаем, в американском штате Техас заявили, что самостоятельно построят стену, которая бы помешала нелегальным мигрантам из Мексики пробраться на территорию США. Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может при некоторых условиях получить приглашение на вступление в альянс.