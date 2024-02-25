Третий год вторжения: какие политические риски ждут Украину и будет ли легитимной власть

Полномасштабная война и режим военного положения внесли коррективы в политическую жизнь страны. На третий год после начала новой волны агрессии РФ на первом плане — темы западной поддержки и переговоров с РФ, а также вероятная потеря легитимности украинской власти из-за невозможности провести очередные выборы в Украине. Фокус разбирался, как внутриполитическая ситуация в стране в ближайшем будущем может повлиять на внешний вектор.

С мыслями о выборах

"Мы помним, что примерно в ноябре 2023 года началась целая кампания по проведению президентских выборов. Я внимательно и тщательно анализировал все заявления представителей власти — от главы государства до народных депутатов Украины от монобольшинства. И во всех говорили только одно — закон не предусматривает проведение выборов во время войны, — говорит Фокусу политолог, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. И отмечает: никто не вспоминал при этом Конституцию. А она прямо не запрещает организацию и проведение голосования. "Но сразу скажу, недаром. Потому что на мой взгляд, пользоваться этой возможностью даже в риторике — развивать политический сценарий. Это риск, поскольку тогда возникает вопрос не о легитимности действующей власти, а сомнения в легитимности таких выборов во время войны. И тогда мы точно зайдем в тупик", — добавляет он.

В прошлом году власть и оппозиция вспомнили, что в Украине приближаются выборы.

Сначала, президент Владимир Зеленский заявил, что если война будет продолжаться, он пойдет на второй президентский срок."Я ничего не боюсь", — сказал он еще в августе 2023 года. В октябре озвучил ряд условий для проведения выборов во время войны. Среди них: волеизъявление "на всей территории Украины", солдаты на фронте также голосуют, а за выборами должны следить международные наблюдатели. Впрочем, за месяц настроения несколько изменились. 3 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский изучает возможность проведения выборов весной 2024 года, однако окончательного решения еще не принял. Точки над "і" расставил Зеленский 2 декабря 2023 года. В своем обращении заявил, что в условиях военного времени выборы в 2024 году нецелесообразны: "Должны прекратиться волны с любыми вещами, которые раскалывают политически. Мы должны определиться, что сейчас — время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что выборы сейчас не ко времени". Так он ответил на заявление от 100 украинских общественных организаций, которые предостерегли от проведения выборов в состоянии активной фазы войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в должности уже почти почти пять лет, а, следовательно, очередные по закону выборы должны были бы быть назначены на последнее воскресенье марта 2024 года. К тому же еще осенью 2023 года, по мнению экспертов, на пятом году полномочий, должны были бы состояться и парламентские. Однако в условиях военного положения реализовать это обязательство фактически нереально.

Кошель говорит, так происходит не впервые в истории демократических стран. "Выборы и раньше не проводились в течение длительного времени. Речь идет о примере Великобритании во время Второй мировой войны. Там выборы не продолжались в течение десятилетнего срока. Никакой проблемы ввиду этого не было. Повторю: значительно большие будут проблемы, если мы проведем сомнительные выборы вопреки нормам Конституции, исходя из логики политических решений, неподготовленные, которые могут привести к частичной потере легитимности власти в глазах и украинских граждан, и международного сообщества", — говорит аналитик.

Реализовать невозможно отсрочить

Статья 83 Конституции Украины прямо указывает: парламент имеет право работать до избрания нового после прекращения военного положения. Зато относительно полномочий президента такой нормы не предусмотрено.

"Относительно парламента, то есть однозначная норма, о том, что если во время военного положения заканчиваются полномочия, парламент продолжает свои полномочия автоматом до новоизбранного парламента, который избирается уже после отмены военного положения. В отношении президента такой прямой нормы нет, — говорит Фокусу эксперт Украинского института будущего, бывший народный депутат Игорь Попов, — И эта тема вызывает дискуссии. Потому что 20-го мая 2019 года состоялась инаугурация президента Зеленского, а 20 мая 2024 года заканчивается его 5-летний срок. Однако Конституция Украины в статье 108-й говорит, что президент выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. Большинство конституционных юристов утверждают: эта норма является достаточной для того, чтобы считать президента так же полномочным и после 20-го мая".

Если бы не было нормы о запрете проведения выборов во время военного положения, то парламент за 100 дней до 31 марта должен был объявить дату выборов, а Центральная избирательная комиссия — начать избирательный процесс. Но поскольку выборы во время войны невозможны, то этого не было сделано, поэтому очередных выборов в Украине уже не будет. И вряд ли состоятся в 2024 году внеочередные.

Эксперты объясняют, почему их организовать будет трудно.

Во-первых, закон о военном положении запрещает проведение любых выборов. Напомним, Верховная Рада продлила военное положение до середины мая 2024-го.

Во-вторых, подготовка к изделиям не велась. Даже Государственный реестр избирателей неактуален. Он не обновлялся с февраля 2022 года. Сейчас его обновление проходит в тестовом режиме, на обновление необходимо до полугода. Кроме того, в госбюджете на 2024 год даже не предусмотрено финансирование каких-либо выборов.

В конце концов, невозможно обеспечить избирательные права различных социальных групп и нормальные демократические процедуры. Во время войны миллионы военнослужащих и гражданских не смогут полноценно реализовать избирательное право. Речь идет не только о праве избирать, но и быть избранным — нельзя лишить возможности участвовать в выборах более миллиона граждан Украины, которые сегодня проходят службу в Вооруженных силах. "А если учесть, что сегодня Вооруженные силы Украины пользуются колоссальной поддержкой. Очевидно, что кандидаты именно из военной среды, или условная партия военных могут быть неофициальными победителями выборов", — отмечает председатель Комитета избирателей Украины.

Негласный консенсус

Чтобы выяснить ситуацию с выборами, в ближайшем будущем свое слово должен сказать Конституционный суд, в который должно зайти официальное представление. Он, скорее всего, подтвердит тезис, что президент и после каденции является легитимным, по мнению Игоря Попова.

"Потому что принцип непрерывности власти является одним из базовых принципов конституционного права. Мы конечно можем ожидать российских пропагандистов, которые захотят поставить под сомнение полномочия президента. Но право и банальная логика говорят о том, что здесь вариантов нет, если выборы в такое время не происходят, то действующий президент остается полномочным до следующих выборов", — объясняет он.

В дальнейшем будущем Украину ждут внеочередные президентские и парламентские выборы. И возникнет другой вопрос: для внеочередных выборов в законодательстве существует исключительный перечень оснований, но новые обстоятельства, при которых будут избираться президент и парламент, в законе не описаны. "Поэтому придется определяться, описывать, это будут выборы после отложенных выборов, или выборы после отмены военного положения", — объясняет Игорь Попов.

Другими словами: уже сейчас Украине нужно готовиться к послевоенным выборам. Готовность к ним будет выглядеть как демократическая инициатива. Речь идет или о разработке отдельного законопроекта или существенных изменениях в существующий Избирательный кодекс.

Сейчас существует консенсус между властью, оппозицией, обществом и международными юристами — не проводить выборы в Украине пока действует военное положение. И этот консенсус соответствует законным основаниям. Если консенсус изменится, законодатель должен искать выходы — или менять закон о военном положении, или изменить Избирательный кодекс. В Конституции прямых запретов на проведение выборов нет.

Когда настроения могут измениться?

Во-первых, если изменится ситуация с безопасностью. Сейчас очевидно, что в Украине невозможно гарантировать безопасность ни избирателям и членам комиссий, ни международным наблюдателям. Постоянные воздушные тревоги требуют перерывов и остановок, которые никак не соотносятся с непрерывностью избирательного процесса и голосования. Если же наступит время боевых действий малой интенсивности, как это было с 2015 по 2022 год, то к вопросу можно будет вернуться.

Во-вторых, от общественных настроений. Сегодня успех фактически дал мандат легитимности парламенту и президенту работать до тех пор, пока не закончится военное положение. В частности, об этом свидетельствуют социологические опросы. В конце прошлого года результаты исследования КМИС продемонстрировали, что 81% украинцев считает, что выборы следует проводить после завершения войны. Только 16% поддерживают проведение выборов несмотря на войну.

В конце концов, демократический политический режим характеризуется не только проведением выборов. Сам факт не свидетельствует о демократии. В РФ или Белоруссии выборы проходят, хотя это совершенно недемократические государства. Важно то, как выборы проводятся. И сейчас в Украине разговор об этом. Поэтому если говорить о выборах в этих условиях, то можно предположить, что они не смогут соответствовать международным стандартам.

Без шансов на дестабилизацию

Но эксперты прогнозируют, вопросом о легитимности украинской власти и выборах с открытой датой будет пользоваться РФ. Некоторые даже называют страну-агрессора основным бенефициаром расшатывания украинской политической лодки.

И это не будет что-то новое. В Кремле будут говорить то, что и раньше, когда начали новую волну агрессии — полномасштабное вторжение. Тогда в РФ заявляли о необходимости борьбы с "нелегитимным киевским режимом". В дальнейшем могут спекулировать темой переговоров, мол, "говорить с властью, которая не является законной, не будут".

Но Украина в лице президента Зеленский, уже неоднократно заявляла, что никаких переговоров с действующим режимом в РФ и лично Владимиром Путиным вести не собирается.

А мир уже сказал, что будет признавать украинскую власть даже после окончания законом определенных сроков полномочий, ведь в Украине продолжается война.

Напомним, после заявлений Зеленского о выборах не ко времени прозвучало и заявление представителя Госдепа США о поддержке вывода о невозможности проведения "военных" выборов в Украине.

Об этом, в частности, говорят и эксперты американского института Atlantic Council. В частности, старший научный сотрудник, доктор Алан Райли замечает: Зеленский должен сказать черчиллевское "нет" выборам в Украине во время военного времени. "Если бы Уинстон Черчилль был еще с нами, он наверняка советовал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому игнорировать международное давление по назначению выборов. Подобно украинцам в 2023 году, британцы в 1940 году вели войну за национальное выживание. Ежегодно в октябре в течение пяти лет подряд британское правительство во время войны во главе с Уинстоном Черчиллем получало законодательное согласие на перенос запланированных выборов и продление срока действия британского парламента", — объясняет он.

Политолог Алексей Кошель отмечает, что в прошлом отдельные международные партнеры, если и заявляли о выборах, то, скорее о ценностях демократии, а не рассматривали сложные юридические механизмы, связанные с невозможностью проведения выборов в условиях военного положения.

А что касается России, то она может использовать различные аргументы относительно нелегитимности украинской власти. "Мы четко понимаем, что после 20-го мая могут быть серьезные информационные вбросы и спекуляции, увидим мощную кампанию по легитимности украинского президента, — говорит Кошель, — И здесь очень важно быть готовыми к этому, чтобы была четкая позиция украинской власти, политиков, политических провластных и оппозиционных сил, относительно того, что у нас на сто процентов легитимная власть. Это будет влиять и на позицию наших партнеров".

Россия в любом случае будет вести пропаганду и ведет ее уже на иностранные страны, причем как на Запад, так и на Глобальный Юг. "Чтобы обвинять украинскую власть в отмене, отложении выборов и потере легитимности. Понятно, что найдутся полезные идиоты, кто-то имеет обязательства перед российскими спецслужбами или российской казной, которые будут повторять кремлевские тезисы, — добавляет Игорь Попов, — На Западе есть партии, которые выступают против помощи Украине и они могут подхватить эти тезисы, скажем, "Партия Свободы" в Нидерландах или "Союз Сары Вагенкнехт" в Германии, а также трамписты в США, Они все равно выступают против помощи Украине и для них этот тезис будет интересным. Сейчас я не вижу рисков того, что иностранные правительства как-то отреагируют, изменят отношения с Украиной после 20-го мая, прекратят поставки оружия".

Попов уверен, вопрос легитимности является искусственным, его инициируют российские спецслужбы. "Даже в западной прессе были публикации о том, что есть специальный план для подрыва легитимности президента как внутри страны, так и вовне для давления на Украину. Конечно есть и политические оппоненты внутри страны, которые так же начинают уже сейчас одновременно с россиянами поднимать эту проблему, но внутри страны во время войны такие высказывания даются тяжелее", — говорит он.

В то же время эксперты признают, что есть риски длительного пребывания одних людей у власти. Мол, существует соблазн прибегнуть к авторитаризму. Однако в украинских реалиях после начала войны Зеленский уже имеет едва ли не абсолютную власть при сохранении всех атрибутов демократии. Партия "Слуга народа" хотя уже и не имеет большинство в парламенте, но президент формирует ситуативное, что позволяет принимать решения. Оппозиция пока хотя и заметна, но более слабая, чем раньше. С началом полномасштабного вторжения прекратила существование пророссийская, главным оппонентом власти стала "Европейская солидарность", у которой не хватает голосов, чтобы блокировать определенные решения и влиять на выработку новых. Ее инструмент борьбы — это публичность.

За два года войны доверие к власти хотя и снижается, но ее рейтинг остается стабильно высоким. И когда нужно будет проводить выборы, будет заметно по результатам соцопросов — они продемонстрируют, когда общественный договор будет не таким убедительным.