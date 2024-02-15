Трамп может начать "мирные переговоры" с Путиным еще до выборов. Что означают последние заявления экс-президента

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Фарс-мажор.

Трамп и Ко хором воспевают кремлевского тирана: расскажу вам о новой международной секте.

Несколько влиятельных персонажей демократического мира одномоментно катком прошлись по европейскому сообществу, круто подыграв кремлевскому преступнику. Массовый каминг-аут состоялся сразу после интервью Путина и, что характерно, совпадает с ним в части месседжей. "Отдавая предпочтение врагам, а не друзьям, Трамп угрожает нарушить мировой порядок", — написала по этому поводу The New York Times.

"Доминирующая роль Запада исчерпалась", — именно таким известием порадовал мир венгерский [совсем не] пророссийский премьер Виктор Орбан. Весь поток его сознания бушевал вокруг крутизны российского диктатора, которую Орбан в итоге натянул на голову ЕС.

Украина может сохраниться как государство только в случае, если станет буферной зоной между РФ и Западом, отказавшись от евроинтеграции и НАТО. Конечно, при соответствующих гарантиях безопасности. Иначе — потеряет государственность, россияне будут уничтожать ее снова, снова и снова;

Война в Украине "не завершится" в этом году. Киеву стоит согласиться на прекращение огня, чтобы не потерять больше территорий и не потерпеть поражение. Нельзя рассчитывать, что ЕС предоставит достаточно оружия и денег, "альянс не в состоянии это сделать";

РФ будет вести переговоры исключительно с США, поскольку ЕС недостаточно мощный, чтобы воспринимать его всерьез.

"Мы должны продемонстрировать силу и четко донести до россиян: у нас есть интересы, у них есть интересы — мы можем заключать соглашения на такой основе", — Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

Трамп также пасанул бункерному, подстрекая его напасть на своих ближайших партнёров. Фактически, он сказал, что готов развалить зонтик Атлантической безопасности, поддерживавший мир в Европе, Азии и на Ближнем Востоке в течение 80-ти лет после окончания ІІ мировой.

В выходные Трамп заявил в Южной Каролине: я не буду защищать европейские страны-должники перед НАТО, и даже поощрю РФ "делать против них все, что она, черт возьми, захочет". Если вы не поняли, то это призыв напасть на ближайших союзников США. Такие заявления добавляют ядерного топлива оси зла, в частности, РФ и КНР.

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Трамп услышал Путина. Что оказалось самым главным в огромном интервью Карлсону

В зону опасности попадают страны, которые ранее прикрывались зонтиком гарантий Вашингтона: Япония, Филиппины, Южная Корея, а также Тайвань и ряд стран Южной Америки. А также партнеры по НАТО: Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия вообще могут остаться наедине с Кремлем. Трампу не понадобится даже катапультироваться из НАТО.

Эти паразитарные мысли зароились в головах этих персонажей из путинского темника, озвученного Карлсону в недавнем интервью. Там и болтовня о несубъектности Европы, о вине Байдена и европейских лидеров за войну в Украине и готовности к переговорам... ну сами догадайтесь с кем

Конечная цель этого пиар-проекта — политическая санация кремлевского тирана, вывод его из политического и санкционного бана в обмен на подыгрывание Трампу в его президентской кампании. Не стоит исключать, что они начнут "мирные переговоры" по Украине еще задолго до дня выборов и быстро об этом договорятся. Трамп даже согласится на анафему Степану Бандере и выступит брокером по продаже российской нефти.

Такое объединение в одну политическую секту, конечно, выглядит достаточно дерзко и порождено слабостью Запада, а также энергичным блефом Путина. Хотя в какой-то реальности вполне может случиться так, что нынешняя маркировка на "своих" и "чужих" потеряет свой смысл, и в этой — новой — реальности идентификация союзников будет происходить по совсем другим признакам.

ЕС тогда с ностальгией будет вспоминать "старые-добрые" времена, когда его лидеры боялись только Путина.

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