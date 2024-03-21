Для них обмена нет: Как освободить украинских гражданских из тюрем в России

Врачи, фермеры, водители, бывшие военные, строители, журналисты — люди самых разных профессий оказались в заложниках РФ после оккупации украинских территорий в 2022 году. Почему сейчас у простых гражданских мало шансов выйти на свободу из российских тюрем, и как приблизить этот момент, разбирался Фокус.

За время полномасштабного вторжения Российская Федерация задержала тысячи гражданских лиц, большое количество вывезла на свою территорию. Основания задержания большинства из них неизвестны. Кто-то не прошел так называемую фильтрацию, ведь имел патриотические татуировки, кто-то — был обвинен в "противодействии специальной военной операции" за то, что публично писал об оккупации, кого-то закрыли в СИЗО по подозрению в диверсионной деятельности. Большинство таких украинцев сейчас находятся в следственных изоляторах и колониях без обвинений, следственных действий, судов и перспектив освобождения. Потому что в отличие от военнопленных, которых обменивают регулярно, в отношении гражданских не существует никаких механизмов или алгоритмов, чтобы вернуться домой.

Журналистская история

Дмитрий Хилюк, украинский журналист агентства УНИАН, на момент полномасштабного вторжения находился в своем доме в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области. Там он живет со своими родителями.

Козаровичи — населенный пункт на берегу Киевского моря. Село было оккупировано на третий день полномасштабного вторжения России в Украину — 26 февраля 2022 года.

"Вражеская колонна из около ста единиц бронетехники движется к столице через Вышгородский район Киевской области. На бортах техники белая буква V, на рукавах захватчиков белый скотч", — так написал Хилюк в тот день. Позже еще сообщил, что на дамбе через реку Ирпень взорваны шлюзы: вода затапливает долину реки.

Тем временем российские армейцы расставляли на дорогах блокпосты. Сначала — для проверки документов, а затем — чтобы выявлять тех, кого они называли корректировщиками и наводчиками. Ходили с проверками по домам. Ведь по российским силам, которые были вокруг Козаровичей, постоянно прилетала украинская артиллерия.

Впервые обыск в доме Дмитрия Хилюка оккупанты устроили 1 марта 2022 года. Отец Дмитрия Василий вспоминает, что пришли люди в форме, искали телефоны — забрали его и жены, Дмитрия не нашли.

Еще через день дом журналиста был частично разрушен. Семья перешла жить к соседям. Но в один из дней, 3 марта, отец и сын решили пойти за вещами. Их остановили и задержали.

Сначала Дмитрия и Василия удерживали на складах на территории Козаровичей. Затем перевезли в соседний населенный пункт — Дымер. Как впоследствии выяснилось, на территорию одного из местных предприятий. "Там, в помещении с компрессором, уже были люди. Закрыли дверь. Вокруг было темно, холодно и грязно", — вспоминает Василий Хилюк.

Как понятно сейчас, Дымер был для российских военных центром, куда свозили задержанных гражданских из окрестных населенных пунктов.

11 марта Дмитрия вывели из того помещения. Отец спросил, когда его вернут домой, и услышал в ответ: после окончания войны. Российские военные уже знали, что Дмитрий — журналист.

Хилюка-младшего забрали, а отца отпустили.

Вероятно, в тот момент российские военные еще верили, что им все-так удастся захватить Киев, поэтому заложники понадобятся для того, чтобы впоследствии вести переговоры об освобождении своих. Именно поэтому они партиями начали вывозить гражданских из мест содержания в Украине в РФ. Как говорят освобожденные со временем свидетели, Дмитрия, вероятно, повезли в Гостомель, который также был оккупирован, а дальше — через Беларусь — в Россию, в Новозыбков Брянской области. Именно там в местном СИЗО РФ долгое время удерживали как военных, захваченных в плен в Киевской области, в частности на Чернобыльской атомной станции, так и гражданских.

В августе 2022 года представители Международного комитета Красного креста передали родителям Дмитрия Хилюка письмо. На конверте был штамп "почта России". В письме было всего одно предложение: "Дорогие мои мама, папа, я жив, здоров, у меня все хорошо" и дата — 14 апреля. Больше известий от Дмитрия не поступало. Немногочисленные освобожденные гражданские говорили, что не видели Дмитрия в Новозыбкове, а только слышали его голос, а также знали, что где-то рядом в камере содержится журналист. И только один нацгвардеец с ЧАЭС Юрий, уволенный еще во второй половине 2023 года, подтвердил, что был с Дмитрием в соседних камерах, а в мае 2023 года и его, и Дмитрия вывезли во Владимирскую область. Затем их пути разошлись — Юрия перевезли в Мордовию, Дмитрий, вероятно, остался в исправительной колонии № 7 неподалеку от Коврова.

Неопределенная статистика и сложный поиск

Точное количество гражданских заложников, которых удерживает РФ, назвать никто не берется — оккупация продолжается до сих пор, а это значит — в любой момент может происходить задержание.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец называет цифру: 28 тысяч человек. Он говорит, что именно столько считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Однако, очевидно, что эта цифра является слишком большой. Речь идет о том, что уполномоченный посчитал всех граждан, чьи родственники обратились в правоохранительные органы Украины и заявили об исчезновении с начала полномасштабного вторжения. Однако в таком списке есть точно те, кто добровольно или вынужденно выехали на территорию РФ, остаются на оккупированной территории, потеряв связь, и те, кто, к сожалению, погиб в результате военных действий. Лишь несколько тысяч, по разным оценкам — от 4 до 7, находятся в местах несвободы, где таких как Дмитрий Хилюк скрывает российская система.

По данным украинских правозащитных организаций, можно считать верифицированными примерно полторы тысячи гражданских, которых с начала полномасштабного вторжения российские военные, а также представители федеральной службы безопасности РФ, похитили и удерживают — как на оккупированных территориях в местах лишения свободы, так и в России.

Эти люди не живут во временных помещениях, детских лагерях или других подобных местах как "беженцы", "переселенцы" в РФ, их удерживают за решеткой, им не позволяют любой контакт с внешним миром — переписка или телефонные звонки, свидания, их пытают и избивают.

Если говорить о Киевской области, то только в ней за один месяц оккупации было вывезено на территорию РФ более 250 гражданских. Единицы вернулись в результате обмена. Все остальные до сих пор находятся в заложниках на территории РФ. Большинство из них, как и Хилюка, более года РФ держала в Брянской области, а затем перевела в другие учреждения вглубь РФ. Часть, как Дмитрия, во Владимирскую область, других — в Тульскую область в исправительное учреждение в городе Донской. Также гражданских из Киевской области вывозили в СИЗО в Курске.

"Когда нас привезли в Курское СИЗО, начался так называемый процесс приемки. Нас били шокерами, досками, ногами, надевали пакет на голову, мыли и брили. Включали поочередно кипяток и холодную воду. На плитке скользко, россияне бьют по ногам, прыгают сверху, надевают пакет на голову, бьют боксерской перчаткой… просто издевались", — говорит Фокусу житель села Микуличи Бучанского района Александр Ковальчук.

Мужчину похитили из его дома российские военные 2 марта 2022 года. Причиной задержания стало наличие переписки в телефоне с другом, которому Ковальчук прислал фото российской техники.

"Ежедневно происходили проверки, выводили в коридор, на нас нападали служебные собаки — овчарки. Бывало, что после пыток, мы слышали, как россияне говорили в коридоре "Жмур! Умер", — вспоминает он.

На самом деле свидетели рассказывают о страшных условиях содержания в российских тюрьмах — пытки и смерти в плену. Работники различных российских структур — от местной охраны, к которой привлекают российских заключенных, и представителей федеральной службы исполнения наказания до следователей следственного комитета позволяют себе издеваться, выполняя указания своих руководителей. По результатам следственных действий украинские правоохранители уже установили руководителей различных мест содержания и объявили им подозрения в совершении преступлений, в том числе и военных.

Переговоры об увольнении: назначить ответственного

С начала полномасштабного вторжения, по сообщению украинского омбудсмена, в целом удалось освободить лишь 147 граждан, которые находились как в оккупации, так в РФ. Большинство из них прошли так называемые официальные обмены через несколько месяцев после задержания. Их фамилии россияне добавляли в списки военнопленных и передавали Украине. Так удалось вернуть черниговскую учительницу Викторию Андрушу, городского голову Мелитополя Ивана Федорова, старосту села Гремяч Анну Гаврилину. Именно так вернулся в Бучу и Александр Ковальчук.

Однако примерно с осени 2022 года этот процесс остановился. Россия практически перестала возвращать гражданских — во всех последующих обменах были только украинские военнослужащие.

И когда процесс начнется снова — никому не известно, поскольку не существует алгоритма освобождения гражданских, как и мирового опыта.

Правозащитники отмечают, чтобы приблизить освобождение каждого гражданского, необходимо прибегать к шагам, которые могли бы быть и новаторскими, и эффективными. И не полагаться только на усилия Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, который только через два года после начала полномасштабного вторжения, в марте 2024 года, получил полномочия заниматься гражданскими.

Во-первых, важно определить проблему как на национальном, так и международном уровне. В частности, для этого 29 февраля 2024 года ОБСЕ запустила Московский механизм по произвольному лишению свободы украинских гражданских лиц со стороны РФ. Группа независимых международных экспертов, участников специально созданной миссии, уже начала расследование преступлений, которые совершает Россия в отношении гражданских украинцев. Сейчас они работают в Украине. В дальнейшем отчет этой команды может быть использован для доказательства вины РФ.

Во-вторых, усилить давление на Россию, чтобы она допускала к местам содержания международные миссии, в частности представителей Международного комитета Красного Креста, и назвала фамилии всех задержанных. Сейчас Россия не просто пытает за закрытыми дверями, она не хочет сообщать обо всех, кого задерживает, не говоря уже о причинах содержания.

В-третьих, создать специальную международную платформу для поиска и освобождения, а также привлечь опытных переговорщиков, в частности, обратившись к международным партнерам.

В конце февраля заработала Международная платформа за освобождение незаконно удерживаемых Россией гражданских лиц Украины. Она создана по инициативе Офиса президента. Во время этого полузакрытого мероприятия представители государственной власти впервые заявили, что РФ держит большое количество гражданских в заложниках. Поэтому цель — собрать вокруг идеи освобождения коалицию государств, которые бы взяли на себя ответственность способствовать переговорам об освобождении. Желание проявили Канада и Норвегия. Что они будут делать — не разглашается. Очевидно, что переговорный процесс в дальнейшем потребует тишины.

Кроме того, международные партнеры могли бы ввести новый пакет санкций и уголовное преследование по принципу универсальной юрисдикции в разных странах против должностных лиц РФ (если пострадавший выехал, например, в Германию, он может подать заявление о совершении преступлений российскими военнослужащими непосредственно в немецкую прокуратуру, и та начнет расследование). Международный уголовный суд мог бы выдать третий ордер на арест российских чиновников, виновных в насильственных исчезновениях украинских гражданских лиц.

Квалификация: доказать глобальное намерение РФ

Международные юристы и правозащитники убеждены, что когда мы говорим о гражданских, речь идет не просто о случаях задержания и пыток, как отдельных эпизодах, а о глобальном плане РФ по преследованию гражданского населения Украины. А такие действия квалифицируются как преступление против человечности.

"Когда анализируешь показания, понимаешь, что задержание гражданских — системная политика РФ. Большинство гражданских, в частности в северных областях — Киевской, Черниговской, Сумской, были задержаны из-за несогласия с полномасштабным вторжением России. Даже нейтральное поведение гражданских жителей оккупированных населенных пунктов трактовалось российскими военными, как такое, что свидетельствует об их несогласии с российской оккупацией. Задержанных гражданских собирали в одном, главном месте содержания в населенном пункте области, вместе перевозили в заранее подготовленные учреждения для содержания на территории РФ. И это, в частности, доказывает, что Россия имеет спланированную политику, ведь для размещения сотен и тысяч людей необходимо было готовиться заранее", — говорит Фокусу аналитик Медийной инициативы за права человека Любовь Смачило.

То есть нужно не просто расследовать все преступления на национальном уровне как каждый отдельный эпизод преступлений, но и попытаться установить весь этот план нападения РФ, доказывая, что это задержание гражданских было спланированной операцией и политикой. Важно назвать, какие ресурсы были привлечены для ее реализации, кто принимал решения, какова цепочка командования, какие цели преследовались.

Бывшие заложники, которым посчастливилось выйти на свободу, часто вспоминают, что в РФ их заставляли не просто учить российских гимн наизусть и заставляли его петь, а всегда спрашивали, почему они не любят Россию, ведь не любить ее, в понимании надзирателей в тюрьмах и приезжих генералов, невозможно — люди, которые сопротивляются, заслуживают "перевоспитания". Подобные факты доказывают, что ключевой момент плана нападения — принуждение Украины к интеграции с РФ.