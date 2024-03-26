"Есть бесчестные граждане": Безуглая предлагает пожизненное заключение за "присвоение функций государства"

В Верховной Раде попытаются запретить действия граждан, которые хотят помочь Украине и самостоятельно защищают ее интересы за рубежом. Теперь, в случае принятия законопроекта, их за это будут сажать на 10 лет или на пожизненный срок.

Если гражданин решит самовольно представлять Украину за рубежом — это может нанести существенный вред государственной безопасности. Если такие действия будут совершены во время военного положения, то он может оказаться в тюрьме с пожизненным сроком. Такие предложения внесены на рассмотрение Верховной Рады в законопроекте 11104, авторами которого являются народные депутаты Марьяна Безуглая и Галина Третьякова. Текст законопроекта появился на портале Верховной Рады.

Законопроект №11104 "о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за присвоение государственных функций" внесен на рассмотрение парламента 20 марта 2024 года. Перед тем, как он появится в повестке дня, с ним должны ознакомиться в профильном комитете — в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Проект закона 11104 — детали

В обосновании законопроекта авторы объяснили, что в Украине есть определенная категория граждан, которых они назвали "бесчестными". Эти "бесчестные граждане" решаются взять на себя представительские функции государства на международных площадках. При этом главная цель таких людей — "получение собственных привилегий", — считают политики.

В условиях войны это особенно опасно, — говорится в пояснительной записке. Поэтому предлагается наказывать за такую "самодеятельность" тюремным заключением с конфискацией имущества.

Законопроект 11104 — текст пояснительной записки Фото: Скриншот

Согласно предложению нардепов, в Уголовный кодекс внесут новую статью 111-3, в которой будет указываться размер наказания за "перебор функций государства". В мирное время — 10-12 лет с конфискацией, в условиях военного положения или войны — пожизненное заключение с конфискацией.

Объяснение Безуглой и Третьяковой

Обе нардепки прокомментировали появление законопроекта 11104 на страницах Facebook.

Галина Третьякова объяснила, что указанный законопроект идет в паре с другим — 11103 о "специальных миссиях", авторами которого являются те же лица, что и для 11104. Она напомнила, что Украина подписала "Конвенцию о специальных миссиях" и имеет в Конституции статью 13. Согласно этим документам, представлять государство за рубежом имеют право только президент, премьер-министр и глава МИД.

Марьяна Безуглая, в свою очередь, ссылается на аналогичные законы в США. В частности, приводит пример так называемого "Закона Логана", принятого в 18 веке. Этот закон приняли в США после того, как сенатор Логан самовольно решал некоторые политические вопросы во Франции. После этого его применяли пять раз за всю историю, рассказала политик. Еще один аргумент касается деятельности запрещенной партии ОПЗЖ, которая ездила в Москву.

Законопроект 11104 — объяснение Марьяны Безуглой Фото: Скриншот

Фрагмент текста законопроекта 11103 приведен на портале "Судебно-юридической газеты". Указывается, что специальная миссия — "это временная миссия, направленная для представления государства на определенном мероприятии или в переговорах, состоящая из людей, наделенных полномочиями представлять Украину". Координацией таких миссий занимается исключительно МИД, — говорится в законопроекте.

Реакция общественной активистки

Общественная активистка и глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук отреагировала на предложения Безуглой и Третьяковой. Она напомнила, как нардепы зарегулировали работу волонтеров и общественных организаций. Теперь на очереди украинцы, которые "адвокатируют интересы страны и защиту людей на международной арене".

Законопроект 11104 — объяснение Александры Матвийчук Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о других активностях народных депутатов. Например, Марьяна Безуглая в январе 2024 года вышла из фракции "Слуга народа" после ряда заявлений, направленных против тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Перед этим она объясняла, что главнокомандующий с ошибками командует армией и боевыми действиями. Галина Третьякова в 2020 году рассказывала, что в Украине есть"некачественные дети".

Напоминаем, в Верховной Раде второй месяц подряд рассматривается законопроект об усилении мобилизации: комитеты и нардепы рассматривают предложения по отсрочкам от призыва и мотивированию уклонистов. Народный депутат Роман Костенко объяснил, когда может состояться финальное голосование.