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Помощь в долг: Джонсон рассказал, когда в США могут одобрить пакет для Украины

Артем Богомаз
Фото: Из открытых источников | В США рассказали детали принятия военной помощи для Украины (иллюстративное изображение)

По словам спикера Палаты представителей Конгресса, есть несколько вариантов того, как можно помочь Украине. Один из вариантов предусматривает то, что поставки будут в счет кредита.

В законопроекте Соединенных Штатов Америки о помощи для Украины будет нововведение, а его рассмотрение начнется в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майкл Джонсон, передает The Hill.

В интервью программе Sunday Night in America он заявил, что оказался в сложном положении из-за исторически узкого большинства в Палате представителей. В то же время, ему удалось проработать пакет мероприятий, который будет представлен на рассмотрение уже после пасхальных каникул.

"В эпоху разделенного правительства — исторически так сложилось, — нам приходится добиваться консенсуса. Если мы хотим продвинуть какую-то партийную меру, я должен пригласить всех членов, буквально каждого… Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт (законопроект с помощью Украине — ред.), но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения", — заявил Майкл Джонсон.

В качестве примера спикер Палаты представителей Конгресса назвал возможность предоставления Украине кредита. Также он вспомнил про закон о REPO, в котором идет речь о конфискации российский замороженных активов. У президента есть право наложить на них арест и передать Киеву для использования против России.

Какой именно вариант будет выбран — пока что неизвестно. Новое голосование пройдет не раньше, чем 9 апреля.

Напомним, 31 марта в Конгрессе США заверили, что помощь Украине будет главной темой после Пасхи. Глава комитета Палаты представителей Майк Тернер заявил, что в Конгрессе США усиленно займется вопросом того, чтобы принять решение о помощи для Киева.