В Европе остался только один футбольный чемпионат, который не приостановили
На фоне распространения коронавируса в Европе приостанавливаются национальные футбольные чемпионаты. В прошедший уик-энд очередные календарные матчи успели провести в Венгрии, России, Белоруси и Сербии, после чего национальные федерации этих стран приняли решение остановить проведение чемпионатов.
Об этом пишет LB.ua.
С 18 марта все футбольные соревнования в Украине решила остановить УАФ.
Таким образом, в настоящее время в Европе осталась лишь одна страна, в которой еще играются поединки футбольного чемпионата – это турецкая Суперлига. Правда, все матчи играются при пустых трибунах.
На футбольных полях Турции сейчас выступают украинцы Денис Гармаш, Николай Морозюк, Артем Кравец и Евгений Селезнев, а также принадлежащий "Динамо" Жерсон Родригеш.
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с коронавирусом УЕФА принял решение приостановить на неопределенное время все клубные турниры, проводимые под своей эгидой.
-
Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финального турнира Евро-2020. Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.
-
Из-за распространения коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола.