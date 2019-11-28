Полиция Дубая будет патрулировать на пикапах Cybertruck Илона Маска

Автомобили хотят включить в автопарк полиции

В Дубае полиция решила добавить к своему автопарку новенький электропикап Cybertruck от компании Tesla. Об этом сообщила полиция города в Twitter.

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Так, на станице в соцсети появилась фотография пикапа Илона Маска в дизайне полицейской машины дубайских правоохранителей. Cybertruck станет частью автопарка полиции вместе с уже имеющимися Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari FF и многими другими. Совсем недавно в отдел добавили Mercedes-AMG GT 63 S.

По словам генерал-майора Абдуллы Халифа Аль-Марри, главнокомандующего полицией Дубая, Cybertruck от Tesla будет патрулировать улицы в туристических районах.

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