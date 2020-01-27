SpaceX запускает на орбиту Земли еще одну партию интернет-спутников Starlink
В понедельник, 27 января, компания SpaceX собирается запустить на орбиту Земли еще 60 новых интернет-спутников Starlink. Об этом сообщает Space.com.
Ракета SpaceX Falcon 9 выполнит очередную миссию Starlink, стартовав с комплекса Space Launch Complex 40 на базе ВВС США на мысе Карнавал. По данным 45-й эскадрильи военно-воздушных сил США, у SpaceX сегодня 50% вероятности хорошей погоды для запуска. Главной заботой могут стать густые облака и "беспокойная погода".
В случае, если SpaceX не сможет запустить миссию Starlink-3 сегодня, то повторная попытка будет предпринята во вторник, 28 января. По предварительным данным, в этот день погода будет благоприятной с 80% вероятностью.
Цель проект Starlink – предоставить постоянный высокоскоростной доступ в Интернет пользователям по всему миру с помощью массивного созвездия широкополосных интернет-спутников, работающих на низкой орбите.
"Starlink обеспечит быстрый и надежный интернет в местах, где доступ к нем был ненадежным, дорогим или полностью отсутствовал", – пишет компания.
Большинство миссий SpaceX в 2020 году будут заключаться в запусках Starlink на околоземную орбиту. Гендиректор SpaceX Илон Маск заявлял, что потребуется как минимум 400 спутников Starlink на орбите, чтобы обеспечить "незначительное" широкополосное покрытие, и как минимум 800 спутников, чтобы обеспечить "умеренное" покрытие.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 мая в 05:30 по киевскому времени SpaceX запустила первые 60 спутников Starlink. Компания SpaceX с третьей попытки успешно запустила на околоземную орбиту часть спутников.
- Позже на Земле наблюдали за тем, как вереница спутников Маска пересекает ночное небо. Их заснял фотограф Марко Лангбрук в Лейдене (Нидерланды) всего через день после запуска.
- Также сообщалось, что интернет-спутник SpaceX чуть не столкнулся с космической метеостанцией. Аварию предотвратило Европейское космическое агентство, SpaceX принять меры отказалась.
- Уже в октябре Илон Маск написал в Twitter с помощью спутникового интернета Starlink. Он сперва объяснил, что попытается воспользоваться спутниковым интернетом для того, чтобы твитнуть, а позже написал: "Вау, это сработало!".
- А 12 ноября SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников, попутно установив рекорд. На орбиту было выведено еще 60 спутников Starlink.
- В свою очередь, астрономы бьют тревогу, так как спутники Маска мешают изучать космос. Яркая вереница интернет-спутников Starlink затмевает далекие звезды и галактики.