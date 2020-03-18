Из-за спутников Маска астрономы могут упустить опасные для Земли астероиды

Астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл заявил, что созвездие интернет-спутников Илона Маска Starlink может помешать важной работе по поиску потенциально опасных астероидов. Об этом сообщает Cnet.

Макдауэлл провел исследование, в котором проанализировал влияние мега-созвездия Starlink на различные обсерватории.

"Астрономы и любители должны готовиться к будущему, где на низкой околоземной орбите будет находиться десятки тысяч относительно больших спутников", – пишет Макдауэлл.

Ряд астрономов и астрономических организация уже выражали обеспокоенность тем, что рост спутниковых созвездий, во главе со Starlink, в планах у которого развернуть до 42 тыс. спутников, будет мешать научным наблюдениям космоса.

Яркость и огромное количество спутников, не только от SpaceX, но и от конкурентов – OneWeb, создают проблему для астрономов. Проблемы могут возникнуть у обсерваторий с особенно широкими обзором, такие как предстоящая обсерватория имени Веры Рубин в Чили. Они вероятнее всего, будут более подвержены воздействию.

"Тем не менее, существуют и другие научные проекты, работа которых может быть затронута еще больше. Например, поиски околоземных астероидов включают наблюдения, сделанные в сумерках, где спутники будут слишком яркими", – говорит Макдауэлл.

Он смоделировал количество спутников из созвездия Starlink в 12 тыс. объектов будет освещено солнцем находится над горизонтом зимой и летом в трех разных широтах на Земле.

"Мы видимо, что несколько сотен спутников находятся над горизонтом в любое время ночи. Во время зимних сумерек и всех летних ночей большинство из них освещены", – подытожил астроном.

В компании SpaceX пока никак не прокомментировали новое исследование.

Как ранее сообщал Фокус: