Океан возвращает микропластик на берег с морским бризом, – ученые

Ученые выяснили, что сотни тысяч тонн микропластика могут возвращаться обратно на берег ежегодно вместе с океанским бризом. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование было проведено учеными из Университета Стратклайда и Университета Тулузы. Так, выяснилось, что крошечные пластиковые фрагменты содержатся в морских брызгах. Ученые предполагают, что микропластик попадает на берег месте с пузырьками воды.

Полученные результаты ставят под сомнение теорию о том, что пластик, попадая в океаны, остается там навсегда, а также веру в оздоравливающие свойства морского бриза.

Стоит подчеркнуть, что в 2018 году в мире было произведено около 359 млн тонн пластика, и некоторые исследования показывают, что до 10% от его общего объема попадает в море.

"Морской бриз традиционно считался "чистым воздухом", но исследование показывает удивительное количество частиц микропластика, переносимых с бризом. Похоже, некоторое количество микропластика может попадать в атмосферу вместе с морской солью, бактериями, вирусами и водорослями", – говорит ведущий автор исследования из Университета Стратклайда Стив Аллен.

Так, новое исследование впервые показало, что микропластик из океана возвращается обратно на сушу.

"Мы продолжаем сбрасывать в океан миллионы тонн микропластика каждый год. Это исследование показывает, что он не остается там навсегда. Океан возвращает его нам", – подытожил ученый.

Пластиковый мусор, такой как пластиковые пакеты и бутылки, распадается на мелкие частицы микропластика в море, часто невидимые для глаз. Микропластик в морских брызгах имел длину от 5 до 140 микрометров. Исследователи подсчитали, что до 136 тыс. тонн микропластика могут ежегодно попадать на берег вместе с морским бризом.

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