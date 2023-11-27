Дарит драгоценное время: иммунотерапевтический препарат успешно борется с раком легких

Мелколекточный рак легкого являет собой смертельную и тяжелую болезнь, при которой выживаемость является очень низкой, но новый препарат дает надежду людям, пораженным этим заболеванием.

В недавнем клиническом исследовании ученые Частного университета здравоохранения имени Карла Ландштейнера в Австрии оценили эффективность иммунотерапевтического препарата тарлатамаб для лечения распространенного мелкоклеточного рака легкого (МРЛ). Эта форма рака легких известна своим быстрым ростом и низкой выживаемостью: лишь немногие пациенты живут дольше пяти лет после постановки диагноза, пишет New Atlas.

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В исследовании приняли участие 220 пациентов, которым ранее были проведены две другие безуспешные терапии. Они получали тарлатамаб, действие которого заключается в том, что Т-клетки пациента соединяются с раковыми клетками, что приводит к разрушению последних. Этот процесс облегчается благодаря способности тарлатамаба связываться как с дельта-подобным 3 белком, присутствующим на раковых клетках, так и с белком CD3 на Т-клетках.

Результаты показали, что 40% участников положительно отреагировали на дозу тарлатамаба 10 мг, причем у 59% из них этот ответ сохранялся не менее шести месяцев. В исследовании также зафиксирована медиана беспрогрессивной выживаемости в этой группе, составившая 4,9 месяца. Общая выживаемость через 9 месяцев составила 68% в группе, принимавшей 10 мг препарата, и 66% в группе, получавшей 100 мг препарата.

Наиболее часто встречающимся побочным эффектом был синдром высвобождения цитокинов, которым страдали более половины участников. Это состояние, характеризующееся такими симптомами, как лихорадка и усталость, является реакцией на иммунотерапию. Среди других побочных эффектов — потеря аппетита и повышение температуры тела, но только 3% пациентов прекратили лечение из-за побочных явлений.

Полученные результаты подчеркивают потенциал моноклональных антител в лечении солидных опухолей и дают надежду пациентам с МРЛ, особенно в связи с ограниченной эффективностью существующих методов лечения третьей линии.

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