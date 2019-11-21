Зеленский надеется, что до 20 февраля будут результаты расследования дел Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в делах Майдана обязательно должны получить наказание.

Об этом он заявил на брифинге по случаю Дня достоинства и свободы.

Зеленский надеется, что до 20 февраля будут результаты расследования.

"Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные обязательно получить наказание", – сказал президент.

Зеленский вместе с женой поставили свечи под крестом, установленном на Аллее Небесной сотни в центре Киева.

Ему показали участок, где планируют построить Мемориальный музей.

"На месте, где мы сейчас с вами находимся, появится обязательно музей Революции достоинства. И это очень важно. Однако будем откровенны. Для чествования памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно", – сообщил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

21 октября в ГПУ создали Департамент по делам Майдана, его главой назначили Виктора Мисяка. Ранее расследованием "майдановских" дел занималось Управление специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.

Спустя два дня, 23 октября, Генпрокуратура уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка.