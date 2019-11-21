Зеленский надеется, что до 20 февраля будут результаты расследования дел Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в делах Майдана обязательно должны получить наказание.
Об этом он заявил на брифинге по случаю Дня достоинства и свободы.
Зеленский надеется, что до 20 февраля будут результаты расследования.
"Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные обязательно получить наказание", – сказал президент.
Зеленский вместе с женой поставили свечи под крестом, установленном на Аллее Небесной сотни в центре Киева.
Ему показали участок, где планируют построить Мемориальный музей.
"На месте, где мы сейчас с вами находимся, появится обязательно музей Революции достоинства. И это очень важно. Однако будем откровенны. Для чествования памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно", – сообщил Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 октября в ГПУ создали Департамент по делам Майдана, его главой назначили Виктора Мисяка. Ранее расследованием "майдановских" дел занималось Управление специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.
- Спустя два дня, 23 октября, Генпрокуратура уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка.
- В Госбюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Евромайдана.