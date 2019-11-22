Дело VAB банка: Олега Бахматюка объявили в розыск

Экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка объявили в национальный розыск.

Об этом сообщает сайт МВД.

Бахматюк был объявлен в розыск 21 ноября. Его разыскивает Национальное антикоррупцпионное бюро.

13 ноября Олегу Бахматюку сообщили о подозрении в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Национальным банком Украины в 2014 году.

Сообщения о подозрении отправлены по почте, поскольку место нахождения подозреваемых НАБУ пока не известно.

Как ранее сообщал Фокус:

11 ноября ВАКС арестовал на два месяца экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу. 13 декабря бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области и члену советаНБУ Николая Каленского отправили под домашний арест.