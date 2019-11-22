На Донбассе погиб командир батареи 15-го артиллерийского полка

В пятницу, 20 ноября, на Донбассе в зоне ООС погиб командир батареи, старший лейтенант Богдан Шацкий.

Об этом сообщает 15-й реактивный артиллерийский полк на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Богдан Шацкий погиб при исполнении служебных обязанностей. Ему было 24 года. Он был родом из Хмельницкой области, села Михля, Изяславского района.

Информацию о том, когда защитника привезут в Хмельницкую область и когда состоятся похороны, обещают сообщить позже.

Командование и личный состав воинской части А1108 выразили искренние соболезнования по поводу гибели воина. При этом обстоятельства гибели Богдана Шацкого не сообщаются. Также об этом нет данных на сайте Минобороны и странице ООС в Facebook.

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября на Донбассе получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Как заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений.

Вечером 18 ноября Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.

Украинские военные во вторник днем, 19 ноября, сбили российский беспилотный летательный аппарат, который летал над позициями украинских подразделений.