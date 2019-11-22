На Донбассе погиб командир батареи 15-го артиллерийского полка
В пятницу, 20 ноября, на Донбассе в зоне ООС погиб командир батареи, старший лейтенант Богдан Шацкий.
Об этом сообщает 15-й реактивный артиллерийский полк на своей странице в Facebook.
Отмечается, что Богдан Шацкий погиб при исполнении служебных обязанностей. Ему было 24 года. Он был родом из Хмельницкой области, села Михля, Изяславского района.
Информацию о том, когда защитника привезут в Хмельницкую область и когда состоятся похороны, обещают сообщить позже.
Командование и личный состав воинской части А1108 выразили искренние соболезнования по поводу гибели воина. При этом обстоятельства гибели Богдана Шацкого не сообщаются. Также об этом нет данных на сайте Минобороны и странице ООС в Facebook.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 ноября на Донбассе получили ранения шесть украинских военнослужащих.
- Как заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений.
- Вечером 18 ноября Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.
- Украинские военные во вторник днем, 19 ноября, сбили российский беспилотный летательный аппарат, который летал над позициями украинских подразделений.
- На Донбассе 21 ноября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, боевые травмы получили три бойца.