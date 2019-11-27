Россия продлила следственные действия в отношении моряков, – Полозов

Украина
Хотят допросить свидетеля  

Адвокат Николай Полозов сообщил, что в России продлили срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков еще на 2 месяца.

Об этом Полозов написал в Facebook.

"За этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия, – ред.), а также допросить какого-то свидетеля", – сообщил он.

После будет уведомлено обвиняемых и защиту о завершении следственных действий и предоставлено материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ.

"В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись", – добавил адвокат.

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