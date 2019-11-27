В Украине появился языковой омбудсмен
Кабинет министров назначил Татьяну Монахочу на должность уполномоченного по защите государственного языка
Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Facebook.
Согласно пресс-службе Мининформполитики, Монахова является заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета им. П. Могилы.
В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".
В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.
Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных депутатов.
- 15 мая Петр Порошенко подписал языковой закон.
- После принятия закона тогда еще не вступивший в должность президента Владимир Зеленский заявил, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний. Он пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать языковой закон и реагировать в соответствии со своими конституционными обязанностями и в интересах граждан Украины.
- Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом единственным государственным языком в стране останется украинский.
- 16 июля в Украине вступил в силу языковой закон. Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.