В Украине появился языковой омбудсмен

Кабинет министров назначил Татьяну Монахочу на должность уполномоченного по защите государственного языка

Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Facebook.

Согласно пресс-службе Мининформполитики, Монахова является заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета им. П. Могилы.

В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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