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Апелляционный суд отказался брать Ляшко под стражу

Фото: УНИАН

Прокуроры требовали избрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию прокуратуры и взять под стражу главу экс-нардпа Олега Ляшко.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Я настаиваю на том, что дело против меня сфальсифицировано, никакого преступления я не совершал", – сказал Ляшко.

Прокуроры требовали избрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.
  • 7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".