Порошенко готовят новое подозрение из-за назначения Семочко, – Труба

Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что пятому президенту Петру Порошенко готовят еще одно подозрение.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Идет подготовка второго проекта подозрения Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находимся на стадии подготовки этого проекта", – сказал Труба.

По словам Трубы, ГБР провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко".

В июле 2018 года Сергей Семочко, занимавший должность начальника киевской СБУ, был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info по поводу Семочко. В нем говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка под Киевом в селе Козин. Также в расследовании говорилось, что семья Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации.

16 октября 2018 года следователи СБУ открыли уголовное производство по факту возможной госизмены Семочко, поскольку контрразведка обнаружила у его жены российское гражданство. Также в октябре НАБУ открыло уголовное производство по факту его незаконного обогащения. Семочко отрицал незаконное обогащение и обвиняет журналистов в манипуляциях.

15 апреля 2019 года на сайте президента Украины появился указ об увольнении Семочко.

Издание Bihus.info сообщало, что Семочко мог договориться с Порошенко о "незаконном увольнении", чтобы потом восстановиться в должности.

Расследователи предполагают, что Семочко и Порошенко достигли обоюдного согласия по увольнению таким образом, чтобы он впоследствии мог обжаловать "незаконное" решение президента в суде и восстановиться в должности.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября Петр Порошенко прилетел из Турции в Украину из-за подготовки ему подозрения Государственным бюро расследований (ГБР).