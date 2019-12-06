ГБР завершило расследования по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова

Украина
Сторона обвинения признала собранные доказательства достаточными для составления обвинительных актов

Государственное бюро расследований завершило расследование убийства пятилетнего мальчика из Переяслава Кирилла Тлявова.

Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в Telegram.

По его словам, сторона обвинения признала собранные доказательства достаточными для составления обвинительных актов. Обвинения предъявят всем четверым участникам инцидента.

"Подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там выберут наказания для этих лиц. Верю, оно будет справедливым", – сообщил Труба.

Как ранее сообщал Фокус: