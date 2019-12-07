Пожар в Одессе: полиция установила двух подозреваемых

Полиция установила двух подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом заявил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет, сообщает полиция области.

"Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", – заявил Шайхет.

Он отметил, что правоохранители допросили уже более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз, а также не прекращается осмотр места трагедии.

Шайхет также добавил, что личности двух обнаруженных погибших пока не установлены, у одного без экспертизы невозможно определить даже пол, пишет Думская.

Как добавляет УНИАН, по его словам, пропавшими без вести считаются 11 человек. В то же время, в отделе коммуникаций регионального главка Нацполиции утверждают, что без вести пропавших 10.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.

На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

В одесском колледже, где произошел пожар, учебный процесс будет восстановлен 9 декабря.