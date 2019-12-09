Дубилет рассказал о деталях электронной переписи

Министр Кабинета министров Дмтрий Дубилет сообщил, что результаты электронной переписи населения стоит ожидать до конца года.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Если бы мы проводили традиционную перепись, мы бы только в начале 2021 года получили бы результаты. А планированием инфраструктуры, дорог, опорных школ, больниц мы занимаемся прямо сейчас. И все министры говорят: "Нам нужна сейчас информация", – сообщил министр.

По его словам, в кабмине получают информацию 2001 года.

Кроме этого, Дубилет отнес электронную перепись населения к активам того, что удалось сделать правительству за 100 дней при власти.

"Мы разработали достаточно, как мне кажется, крутую методику, которая позволит ответить на 95% вопросов, которые есть у заказчиков традиционной переписи. Мы будем использовать данные самых разных источников, проводить калибровочные социологические исследования и получим достаточно точную картину по составу и количеству населения в стране", – сказал министр.

Кроме того, по его словам, электронную перепись делают "более дешевыми и точными методами", а не с бюджетом "3-4 млрд гривен".

Ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказывал в Facebook и в эфире ICTV об идее провести электронную перепись населения.

По его словам, за основу можно взять информацию мобильных операторов связи, а потом провести дополнительные калибровочные социологические исследования.

Подобную инициативу уже раскритиковали в Институте демографии. По словам директора Института Эллы Либановой, такая перепись будет очень неточной.

По словам директора КМИС Владимира Паниотто, перепись путем подсчета SIM-карт граждан Украины не даст точного результата.

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