Дубилет рассказал о деталях электронной переписи
Министр Кабинета министров Дмтрий Дубилет сообщил, что результаты электронной переписи населения стоит ожидать до конца года.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.
"Если бы мы проводили традиционную перепись, мы бы только в начале 2021 года получили бы результаты. А планированием инфраструктуры, дорог, опорных школ, больниц мы занимаемся прямо сейчас. И все министры говорят: "Нам нужна сейчас информация", – сообщил министр.
По его словам, в кабмине получают информацию 2001 года.
Кроме этого, Дубилет отнес электронную перепись населения к активам того, что удалось сделать правительству за 100 дней при власти.
"Мы разработали достаточно, как мне кажется, крутую методику, которая позволит ответить на 95% вопросов, которые есть у заказчиков традиционной переписи. Мы будем использовать данные самых разных источников, проводить калибровочные социологические исследования и получим достаточно точную картину по составу и количеству населения в стране", – сказал министр.
Кроме того, по его словам, электронную перепись делают "более дешевыми и точными методами", а не с бюджетом "3-4 млрд гривен".
Ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказывал в Facebook и в эфире ICTV об идее провести электронную перепись населения.
По его словам, за основу можно взять информацию мобильных операторов связи, а потом провести дополнительные калибровочные социологические исследования.
Подобную инициативу уже раскритиковали в Институте демографии. По словам директора Института Эллы Либановой, такая перепись будет очень неточной.
По словам директора КМИС Владимира Паниотто, перепись путем подсчета SIM-карт граждан Украины не даст точного результата.
Как ранее сообщал Фокус:
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В начале ноября премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что перепись, возможно, будет проводиться с помощью онлайн-инструментов. "Конечно, это перепись, но мы посмотрели на разную практику в мире и сейчас ищем возможность сделать перепись максимально за счет онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей заполнять информацию о себе."
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Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.
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Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, на 2014, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение всеукраинской переписи населения – на 2020 год.