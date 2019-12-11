Пожар в Одессе: В больницах остаются восемь человек
В больницах остаются еще восемь человек, которые пострадали во время пожара в колледже в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Специалисты осуществляют работы по демонтажу аварийной стены (сектор D), начали работы по расчистке внутреннего двора и обрушения опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки.
"По состоянию на 17 ч. 11 декабря, продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", – сообщили в ГСЧС.
Кроме того, осуществляется постоянная работа по оказанию поддержки родственникам погибших и пропавших.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
- Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.
- 9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.
- 11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.