Пожар в Одессе: В больницах остаются восемь человек

В больницах остаются еще восемь человек, которые пострадали во время пожара в колледже в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Специалисты осуществляют работы по демонтажу аварийной стены (сектор D), начали работы по расчистке внутреннего двора и обрушения опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки.

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"По состоянию на 17 ч. 11 декабря, продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", – сообщили в ГСЧС.

Кроме того, осуществляется постоянная работа по оказанию поддержки родственникам погибших и пропавших.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.