Спасатели завершили поисковую операцию на руинах одесского колледжа
В четверг, 12 декабря, принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании одесского колледжа.
Об этом написал в Facebook заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.
"По состоянию на сегодня поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы. Завершены работы по демонтажу с использованием крана", – написал Котляр.
Он добавил, что пострадавшими в пожаре числятся 47 человек, из них погибли 16.
В настоящее время на стационарном лечении находятся 10 человек: 7 взрослых и 3 подростка.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
- Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.
- 9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.
- 11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.