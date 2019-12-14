В Одессе завершены работы на месте пожара в колледже, – ГСЧС

В Одессе в субботу, 14 декабря, официально завершились работы по ликвидации последствий пожара в здании горевшего колледжа. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что с начала разбора завалов вывезено более 3 тысяч кубометров обгоревших строительных конструкций и другого мусора.

К работам привлекались 182 человека и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 человек личного состава и 8 единиц техники.

В то же время работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании колледжа продолжается.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.

11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.