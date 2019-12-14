В Одессе завершены работы на месте пожара в колледже, – ГСЧС

Украина
К работам привлекались 182 человека и 26 единиц техники

В Одессе в субботу, 14 декабря, официально завершились работы по ликвидации последствий пожара в здании горевшего колледжа. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что с начала разбора завалов вывезено более 3 тысяч кубометров обгоревших строительных конструкций и другого мусора.

К работам привлекались 182 человека и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 человек личного состава и 8 единиц техники.

В то же время работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании колледжа продолжается.

Как ранее сообщал Фокус: