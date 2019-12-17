Под Радой протестуют "против дерибана земли" и за упрощение растаможки авто

Под Верховной Радой аграгии протестуют против законопроекта о рынке земли. К ним присоединилась и "АвтоЕвроСила" – требуют упростить растаможку авто.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с протестующими на площади стоят представители ВО "Свобода", "Батькивщины", "Нацкорпуса" и Федерации профсоюзов Украины.

Несогласные с политикой властей держат плакаты с надписями: "Продажа земли – геноцид украинцев", "Фермеры против дерибана земли!".

Последние прошли маршем по центру Киева в поддержку законопроектов по трудовому кодексу №2410. Профсоюзы требовали недопустить тотальную приватизацию госпредприятий с уничтожением рабочих мест.

Также ФПУ присоединится к протесту против введения рынка земли в Украине.

Автомобильное движение по ул.Грушевского от Крепостного переулка до ул.Садовой перекрыто. Также перекрыто движение по ул.Шелковичной на участке от ул.Институтской до Грушевского.

Кроме всего прочего, под стенами парламента выступают и против принятия законопроекта №0931 по "гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Евросоюза" – проект якобы уничтожает свободу вероисповедания.

Обеспечивать правопорядок будут и Нацгвардия, и полиция. Также на месте дежурят сотрудники ГСЧС, кинологи и взрывотехники.

Правоохранители призывают организаторов и участников акций не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

hromadske сообщает, что в протестной акции принимают участие около 2 тыс. человек.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.

Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.

Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".