Дело Шеремета: Суд перенес рассмотрение апелляции Антоненко

Апеляциионный суд Киева перенес судебное заседание по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко ("Риффмастера").
Об этом сообщает 5 канал.
"Причина – неявка прокуроров. Следующее заседание назначили на 23 декабря, 13:20", – сказано в сообщении.
Сегодня должны были рассмотреть апелляционную жалобу защиты на избранную меру пресечения – содержание под стражей.
В суде присутствуют адвокаты, волонтеры, Яна Зинкевич – народный депутат 9-го созыва.
На поруки Антоненко готовы взять десять человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.