Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко подал в суд на Зеленского, Рябошапку и Авакова

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко ("Риффмастер") подал в суд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Антоненко Святослав Жерновников.
Иск касается нарушения презумпции невиновности, защите чести и достоинства.
"Иск (подали – ред.) в Печерский суд из-за того, что его (Антоненко – ред.) назвали преступником. Называли его и фото показывали. Кто может называть его преступником, если еще идут суды? Это нарушение презумпции невиновности", – сказал адвокат, передает Громадське.
Как ранее сообщал Фокус:
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.