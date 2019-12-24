Акции протеста под НБУ обещано продолжить после праздников
Акция под зданием Национального банка является бессрочной и протесты возобновятся после новогодних праздников. Об этом заявил координатор общественной организации "Стоп коррупции" Роман Бочкала, сообщил Интерфакс-Украина.
Напомгним, акция "Остановим коррупцию в НБУ" под стенами НБУ началась 13 декабря. А в начале декабря митингующие также прибыли к домам руководителя Нацбанка Якова Смолия и его зама Екатерины Рожковой.
В конце ноября правление НБУ заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятор в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк.
"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из Приватбанка до национализации", – говорится в обращении правления НБУ.
Не сделав никаких заявлений, митингующие вечером 20 декабря ушли из-под здания НБУ.
В Нацбанке связывают это с тем, что на ближайший месяц не ожидается судебных разбирательств, в которых фигурирует Приватбанк, и заказчики этих акций решили не тратить средства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Национальный банк на 26 декабря установил официальный курс на уровне 23,26 грн за доллар. Тем самым курс гривны к доллару достиг нового максимума за четыре года.
- Обмен "любезностями" в Нацбанке: Смолий и Данилишин заговорили о политике и коррупции, обвиняя друг друга.
- 20 декабря Национальный банк ввел в оборот монету номиналом в пять гривен.