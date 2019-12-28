Прокурор заявил, что экс-"беркутовцы" находятся в списках на обмен

Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы "Беркута", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

Об этом сообщает Громадське.

Прокуроры просят изменить меру пресечения бывшим экс-"беркутовцам".

На заседании суда Куцый зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из СИЗО.

28 декабря апелляционный суд продолжает заседание, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-"беркутовцов", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря Святошинский районный суд Киева оставил под стражей четверых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.