Спикер Зеленского сказала, когда состоится новый обмен пленными

Украина
Речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму

В январе 2020 года должно начаться согласование списков для будущего обмена пленными.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, сам обмен может произойти уже этой зимой при наличии необходимых условий.

Мендель добавила, что во время телефонного разговора 31 декабря президенты Украины и РФ согласились, что работа над списками для будущего освобождения пленных должна  начаться как можно быстрее, а именно уже в январе следующего года.

"До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", – сказала Мендель.

Она также уточнила, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в аннексированном Крыму и на территории РФ, и россиян, находящихся в Украине.

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