Спикер Зеленского сказала, когда состоится новый обмен пленными

В январе 2020 года должно начаться согласование списков для будущего обмена пленными.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, сам обмен может произойти уже этой зимой при наличии необходимых условий.

Мендель добавила, что во время телефонного разговора 31 декабря президенты Украины и РФ согласились, что работа над списками для будущего освобождения пленных должна начаться как можно быстрее, а именно уже в январе следующего года.

"До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", – сказала Мендель.

Она также уточнила, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в аннексированном Крыму и на территории РФ, и россиян, находящихся в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.