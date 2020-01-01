Подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе оставили под стражей

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова: полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею. Решение принято Переяславским райсудом.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз, пишет hromadske.

По словам защитника, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тысяч гривен.

Еще одному подозреваемому – несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца – суд смягчил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

Как ранее сообщал Фокус: