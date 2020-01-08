Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь
7 января вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
Обстрелы зафиксированы возле населенного пункта Васильевка, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток".
В результате обстрелов потерь среди военнослужащих ООС не было.
С начала суток 8 января российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Как ранее сообщал Фокус:
- В понедельник, 6 января, на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих.
- 5 января в районе населенного пункта Золотое-5 подорвался грузовик одного из подразделений ООС, погиб военнослужащий.
- Миссия ОБСЕ сообщила, что зафиксировала "запрещенное вооружение" с украинской стороны. Об этом говорится в отчете за 6 января. Украинская сторона говорит, что запрет не распространяется на зенитно-ракетные комплексы.