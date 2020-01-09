Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по катастрофе самолета авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", – сообщает пресс-служба президента.

Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии.

Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.