Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по катастрофе самолета авиакомпании МАУ.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", – сообщает пресс-служба президента.
Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии.
Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас рассматривается семь версий причин крушения самолета, при этом три пока не разглашаются.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным по авиакатастрофе украинского боинга.
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СМИ заявили, что в Пентагоне считают, что самолет был случайно сбит иранской зенитной ракетой.