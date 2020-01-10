Филарет отзывает подпись под решением Объединительного собора

Украина
Патриарх Филарет объясняет отзыв подписи отказом чиновников зарегистрировать постановление УПЦ Киевского патриархата, которым "отменили" решение Объединительного собора

Почетный патриарх Филарет отозвал подпись под постановлением Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Он отправил письмо министру культуры Украины Владимиру Бородянскому, в котором объясняет отзыв подписи отказом чиновников зарегистрировать постановление УПЦ Киевского патриархата, которым "отменили" решение Объединительного собора.

"На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления Поместного Собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление т.н. Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.

"Учитывая вышеизложенное, и продолжение практики ссылок государственного органа на постановление так называемого Поместного Собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года, сообщаю об отзыве своей подписи под ним", – сказано в письме.

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