Заказчик – власти РФ: муж убитой Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого

Украина
Адам Осмаев предполагает, что вскоре следствие предоставит информацию о заказчиках

Адам Осмаев заявил, что не был знаком ни с кем из членов преступной группы, которую подозревают в убийстве его жены Амины Окуевой в 2017 году, сообщае hromadske.

"По следствию нет сомнений, но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", – прокомментировал задержание Осмаев.

Он предполагает, что вскоре следствие предоставит информацию о заказчиках. По его мнению, это представители власти в РФ.

Осмаев также отметил, что в течение расследования знал о происходящем не больше, чем СМИ, и поблагодарил правоохранителей за их работу. 

Как ранее сообщал Фокус: