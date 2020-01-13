Пожар в Одесском колледже: завхозу сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В июне 2014 года сотрудники ГСЧС провели в колледже плановую проверку, составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.

Сказано, что среди этих нарушений были отсутствие средств для тушения пожара, системы оповещения о пожаре, закрытые пожарные выходы и решетки на окнах первого и четвертого этажей.

Завхоз, которая отвечала за противопожарную безопасность, не приняла мер по устранению нарушений и не обеспечила возможности беспрепятственной эвакуации из помещения в день пожара.

Сообщено о подозрении ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Следствие вместе с прокуратурой области будет ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.

11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

12 декабря принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании одесского колледжа.