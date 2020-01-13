Пожар в Одесском колледже: завхозу сообщили о подозрении

Украина
Завхоз, которая отвечала за противопожарную безопасность, не приняла мер по устранению нарушений и не обеспечила возможности беспрепятственной эвакуации из помещения в день пожара

Прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В июне 2014 года сотрудники ГСЧС провели в колледже плановую проверку, составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.

Сказано, что среди этих нарушений были отсутствие средств для тушения пожара, системы оповещения о пожаре, закрытые пожарные выходы и решетки на окнах первого и четвертого этажей.

Завхоз, которая отвечала за противопожарную безопасность, не приняла мер по устранению нарушений и не обеспечила возможности беспрепятственной эвакуации из помещения в день пожара.

Сообщено о подозрении ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Следствие вместе с прокуратурой области будет ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как ранее сообщал Фокус: