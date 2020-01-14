США дадут Украине более миллиарда долларов и 3 катера Island, – Ельченко

В 2020 году США намерены выделить украинской стороне более миллиарда долларов помощи.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, всего в текущем году предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США. Общая помощь со стороны США – 698 млн долларов и чисто военная оборонная помощь – 365 млн долларов.

Ельченко пояснил, что 250 млн долларов – уже выделены, еще 50 млн долларов – предоставят при выполнении определенных условий, и еще почти 50 млн долларов – остатки с прошлых годов, которые пока не реализованы. Таким образом, подчеркнул Ельченко, общая сумма помощи от США на этот год – более одного миллиарда долларов.

Дипломат напомнил, что в 2019 году Украине для усиления флота были переданы американцами два скоростных катера типа Island. В этом году предполагается передача еще трех катеров.

Как уточняет Укринформ, физическое выделение помощи начнется уже в феврале.

По словам Ельченко, в целом с начала российской агрессии против Украины американская сторона выделила Украине в качестве помощи в сфере безопасности 1,6 млрд долларов.

"Это составляет 92% от всей помощи (поступившей Украине, – ред.) от всех стран мира", – заметил дипломат.

Украинский посол назвал это "подтверждением того, что нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны".

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.